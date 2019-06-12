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Концерт «Мировые хиты на электроскрипке»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
Незабываемый концерт «Мировые хиты на электроскрипке» от известного музыканта Violin Valentï.

25 июня на крыше-террасе MOD Roof вы станете свидетелями яркого и незабываемого концерта «Мировые хиты на электроскрипке» от известного музыканта Violin Valentï.

Violin Valentï – современный творческий проект. Это новый взгляд на скрипку как на актуальный и неклассический инструмент.
Вы услышите мировые хиты в оригинальных аранжировках hip-hop,soul и r&b

Обратите внимание: на крыше всего 100 мест, количество билетов строго ограничено! В продаже есть небольшое количество VIP мест в первых рядах на мягких креслах и диванчиках.
Купить билеты можно на сайте: Roof Cinema

Для вашего удобства есть теплые пледики, большой навес от дождя, бар с большим выбором напитком, горячая пицца из местной пиццерии и бескрайнее петербургское небо над головой.

Адрес крыши: наб. канала Грибоедова, 7 (вход со двора)

Источник: Roof Cinema
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