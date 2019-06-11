В Петербурге пройдет большой фестиваль StandUp

Самый масштабный StandUp Фестиваль возвращается в обновленном формате.
С 14 по 16 июня в самом центре Петербурга выступят сотни комиков со всей галактики. На три дня фестиваль объединит все жанры стендап-комедии, десятки лучших баров и тысячи авторских монологов.
Что будет
- Сотни концертов в лучших барах на улице Рубинштейна
- Выступления звезд StandUp и лучших комиков со всей России на главной сцене Манежной площади
- Уличные активности на Рубинштейна и Манежной площади: актеры импровизации, фокусники и уличные спектакли