В Ленобласти состоится военно-исторический фестиваль

15 июня впервые в истории в центре города Выборг состоится международный военно-исторический фестиваль, посвящённый 75-летию освобождения Выборга. Событием дня станет реконструкция основных моментов в хронологии этого наступления. Всего за один час мы расскажем историю Выборгской наступательной операции от 10 июня – начала артподготовки, прорыва линии обороны финских войск на Карельском перешейке до освобождения города Выборга!!

Мероприятие проводится Администрацией муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области. Организатор мероприятия – Межрегиональная молодежная общественная военно-патриотическая организация «Красная Звезда».

15 июня прямо на улицах старинного города бойцы Красной Армии и финские войска сразятся в последнем бою. Грохот орудий, манёвры бронетехники и автоматная стрельба перенесут Вас на сцену театра военных действий лета 1944 года!

В 1944-м перед бойцами Красной Армии была поставлена задача - освободить Карельский перешеек. На стратегическом пути к Балтике лежали несколько линий вражеской обороны. Операция, 4-я из десяти "сталинских ударов", позволила окончательно снять ленинградскую блокаду. Стремительное наступление 21-й армии на Выборг стало самым успешным этапом всей операции. Всего за 10 дней войска армии продвинулись вперёд на 110—120 километров, прорвали несколько полос финской обороны и овладели штурмом городом Выборг.

В нашем бою будут применены советская и вражеская артиллерия, автомобили, грузовики и настоящие танки! В программе фестиваля:

🌟30 единиц танков, колесной техники и артиллерии

🌟Выступление творческих коллективов

🌟Наглядные лекции для детей и молодёжи

🌟20 выставочных площадок, которые будут выглядеть так же, как лагерь Красной Армии, стоявшей в лесах Карельского перешейка в ожидании приказа идти в атаку.

В 14:00 Вы увидите реконструкцию боя, что сотрясал эту землю ровно 75 лет назад. По следам наших дедов и прадедов, разгромивших фашистов под Ленинградом, мы одержим ослепительную Победу в последнем освобожденном от неприятеля городе Ленинградской Области - Выборге!

Помимо зрелищных реконструкций для зрителей всех возрастов будет предоставлена уникальная возможность ознакомиться с техникой Великой Отечественной войны, сфотографироваться с участниками реконструкций, а даже самим примерить военную форму, ощутив себя Солдатом-освободителем.

Фестиваль «За Ленинград! Освобождение Выборга!» - замечательный повод всей семьей посетить \интерактивный музей под открытым небом: медсанбат, зенитная батарея, зенитно-пулеметный полк, отделение связи, НКВД и многое другое – всё Вы сможете посмотреть и сфотографировать. А еще познакомиться с клубами реконструкторов и вступить в любое из подразделений.

Вход свободный

Контактная информация:

15 июня 2019 года. Начало боя: 14:00. Открытие экспозиций: 12:00

Рыночная площадь, г. Выборг, Ленинградская область

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