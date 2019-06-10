ента новостей

21:34
Гид по музыкальному событию DAY OFF BY ROOTS UNITED x SECRETSUNDAZE
16:12
В Ленобласти состоится военно-исторический фестиваль
15:23
Кубок Стэнли может уплыть от Тарасенко к Пастрняку
13:58
Интернет выберет двух лауреатов премии мецената Минакова
11:57
Нетрезвая женщина прыгнула с Троицкого моста
11:50
В Ленинградской области уничтожат партию зараженных хризантем
10:45
На участке КАД между развязками с Таллинским и Московским шоссе перекроют одну полосу движения
09:20
В Петербурге при падении с высоты погибла пенсионерка
09:13
В Выборгском районе сгорела иномарка
22:35
Дзюба забил 4 мяча в ворота Сан-Марино, счёт – 9:0
20:23
Бортко и Афонин выступили перед партийцами в гостинице «Октябрьская»
11:11
В Ленобласти пытались украсть банкомат
10:43
На Большом Обуховском мосту на полгода введено ограничение для грузового транспорта
10:34
Регионы с лучшей и худшей экологией
08:47
Проблемы с физкультурой
19:17
Мероприятия ко Всемирному дня донора
13:39
Депутат-единоросс Сергей Купченко поздравил с Днём русского языка
13:12
Концерт 2x2 Saxophone Quartet
13:04
Вечеринка FAT VIBEZ ROOFTOP
12:45
В Ольгинском пруду утонула пожилая женщина
12:38
В Мурино задержали разбойника
09:27
Застроек в местах захоронений не будет
09:02
Почему нельзя купаться в фонтанах?
17:25
Давид Голощекин отметит свой юбилей на сцене
14:46
«Петербургских типов» покажут на выставке в «Амбар Буржуа»
13:34
Депутаты Петербурга предложили урегулировать работу гидов-экскурсоводов
12:51
Петербургских бездомных обеспечат жилой площадью
12:46
В Невском районе цыганка обокрала девушку
11:33
В Коневском монастыре на Ладожском озере пройдет реставрация жилого дома
10:15
В Сестрорецке неизвестный мужчина избил школьницу
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Интернет выберет двух лауреатов премии мецената Минакова

Интернет выберет двух лауреатов премии мецената Минакова

0
94
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
igorminakov.ru
Cтартовало интернет-голосование XIV конкурса художников «Поэтический Петербург»

10 июня на сайте Премии мецената Игоря Минакова (http://igorminakov.ru) стартовало интернет-голосование XIV конкурса художников «Поэтический Петербург». 93 живописные и графические работы и 54 скульптуры будут соревноваться за премии в двух галереях: «Картина» и «Скульптура». С 10 июня по 31 июля на сайте Премии посетители смогут отдать свой голос за две понравившиеся из 147 конкурсных работ из галерей «Картина» и «Скульптура». По итогам голосования в Интернете будут названы имена двух победителей специальной номинации "Интернет-признание". В конкурсе соревнуются работы учащихся Академических художественных школ СанктПетербурга: студентов Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина и учеников Лицея имени Иогансона. Голосование в Интернете — заключительный этап XIV конкурса художников «Поэтический Петербург». Особенностью конкурса в Интернете является высокий уровень конкуренции: победителями в номинации станут всего две работы из 147 представленных. Пользователи из любой точки мира смогут познакомиться с конкурсными работами живописцев, графиков и скульпторов. Помимо оценок экспертного жюри, общественное мнение и выбор зрителей, их внимание и признание имеют большое значение для творчества конкурсантов из числа молодых художников. Итоги интернет-голосования XIV конкурса будут подведены в августе. Все представленные в двух галереях работы принимали участие в итоговой выставке XIV конкурса «Поэтический Петербург», проходившей с 17 мая по 2 июня в Парадном Рафаэлевском зале Научно-исследовательского Музея Академии художеств в Санкт-Петербурге. Теперь и интернет-аудитории представилась уникальная возможность увидеть и оценить авторские работы прошедшей в Петербурге выставки. Премия мецената Игоря Минакова — благотворительный проект, организуемый с 2006-го года для художников в Академии художеств в Санкт-Петербурге. Четырнадцатая выставкаконкурс стала первым мероприятием, состоявшемся после смерти Игоря Минакова. По решению семьи мецената, конкурсы для художников продолжаются, и четырнадцатая выставка первой открыла мемориальную историю Премии. Главным достижением благотворительной программы все эти годы остается ее приверженность заявленным целям: поддержка талантливой молодежи и оказание адресной помощи молодым художникам. За 13 лет ежегодных конкурсов более 300 художников стали лауреатами Премии Игоря Минакова. На выставке ректор Государственного Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, Семен Михайловский подчеркнул: «Меценат на протяжении долгих лет оказывал помощь молодым художникам, принимал большое личное участие в их судьбе, собирал их работы. Конкурсы продолжаются, и мы видим, как много участников, какая у них большая заинтересованность». Он также отметил, что для Института имеет важное значение решение семьи Игоря Минакова продолжать проведение конкурсов. Интернет-голосование продлится на сайте http://igorminakov.ru до 31 июля. Двум победителям будут вручены дипломы конкурса и денежные премии в размере 100 000 рублей. Голосуйте за две понравившиеся работы!

Источник: Оргкомитет XIV конкурса премии Игоря Минакова
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

22-05-2019, 13:21
Выставка работ студентов-художников «Поэтический Петербург»
5-07-2018, 10:56
Конкурс «Семейные ценности»
15-06-2018, 10:54
XIII Конкурс премии Минакова. Финал
28-04-2018, 14:00
Интернет выберет двух лауреатов премии Игоря Минакова
30-03-2018, 14:34
Открытие XIII выставки-конкурса художников мецената Минакова
17-05-2016, 17:23
Старт конкурса художников в интернете

Происшествия на дорогах

0
163
4-06-2019, 10:51
В центре Петербурга произошло серьезное ДТП
0
200
3-06-2019, 10:48
В Невском районе в ДТП погиб мотоциклист
0
257
31-05-2019, 10:07
В Ленобласти в ДТП погибли двое маленьких детей
0
190
29-05-2019, 09:59
В Ленобласти грузовик сбил мужчину на мопеде
Наверх