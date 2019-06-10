Интернет выберет двух лауреатов премии мецената Минакова

10 июня на сайте Премии мецената Игоря Минакова (http://igorminakov.ru) стартовало интернет-голосование XIV конкурса художников «Поэтический Петербург». 93 живописные и графические работы и 54 скульптуры будут соревноваться за премии в двух галереях: «Картина» и «Скульптура». С 10 июня по 31 июля на сайте Премии посетители смогут отдать свой голос за две понравившиеся из 147 конкурсных работ из галерей «Картина» и «Скульптура». По итогам голосования в Интернете будут названы имена двух победителей специальной номинации "Интернет-признание". В конкурсе соревнуются работы учащихся Академических художественных школ СанктПетербурга: студентов Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина и учеников Лицея имени Иогансона. Голосование в Интернете — заключительный этап XIV конкурса художников «Поэтический Петербург». Особенностью конкурса в Интернете является высокий уровень конкуренции: победителями в номинации станут всего две работы из 147 представленных. Пользователи из любой точки мира смогут познакомиться с конкурсными работами живописцев, графиков и скульпторов. Помимо оценок экспертного жюри, общественное мнение и выбор зрителей, их внимание и признание имеют большое значение для творчества конкурсантов из числа молодых художников. Итоги интернет-голосования XIV конкурса будут подведены в августе. Все представленные в двух галереях работы принимали участие в итоговой выставке XIV конкурса «Поэтический Петербург», проходившей с 17 мая по 2 июня в Парадном Рафаэлевском зале Научно-исследовательского Музея Академии художеств в Санкт-Петербурге. Теперь и интернет-аудитории представилась уникальная возможность увидеть и оценить авторские работы прошедшей в Петербурге выставки. Премия мецената Игоря Минакова — благотворительный проект, организуемый с 2006-го года для художников в Академии художеств в Санкт-Петербурге. Четырнадцатая выставкаконкурс стала первым мероприятием, состоявшемся после смерти Игоря Минакова. По решению семьи мецената, конкурсы для художников продолжаются, и четырнадцатая выставка первой открыла мемориальную историю Премии. Главным достижением благотворительной программы все эти годы остается ее приверженность заявленным целям: поддержка талантливой молодежи и оказание адресной помощи молодым художникам. За 13 лет ежегодных конкурсов более 300 художников стали лауреатами Премии Игоря Минакова. На выставке ректор Государственного Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, Семен Михайловский подчеркнул: «Меценат на протяжении долгих лет оказывал помощь молодым художникам, принимал большое личное участие в их судьбе, собирал их работы. Конкурсы продолжаются, и мы видим, как много участников, какая у них большая заинтересованность». Он также отметил, что для Института имеет важное значение решение семьи Игоря Минакова продолжать проведение конкурсов. Интернет-голосование продлится на сайте http://igorminakov.ru до 31 июля. Двум победителям будут вручены дипломы конкурса и денежные премии в размере 100 000 рублей. Голосуйте за две понравившиеся работы!