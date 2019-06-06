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» » Концерт 2x2 Saxophone Quartet

Концерт 2x2 Saxophone Quartet

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66
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
youtube.com
Во FREEDOM Music Hall коллектив 2x2 Saxophone Quartet с певицей Lina Nova исполнит на своем концерте знаменитые джазовые баллады

4 июля во FREEDOM Music Hall коллектив 2x2 Saxophone Quartet с певицей Lina Nova исполнит на своем концерте знаменитые джазовые баллады, музыку из мюзиклов и кино.

Музыканты совместно с певицей Lina Nova исполнят знаменитые джазовые баллады, музыку из мюзиклов и кино.

2x2 Saxophone Quartet – это профессиональные саксофонисты, выпускники Санкт-Петербургской Консерватории и Университета Культуры. В коллективе представлены все виды саксофонов от сопрано до баритона.

В концерте примет участие замечательная певица Лина Нова – лауреат премии Золотой софит и дважды номинант на Золотую Маску!

Билеты на концерт: k7.su
Санкт-Петербург, ул. Казанская, 7
Начало в 20:00

Источник: Freedom Music Hall
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