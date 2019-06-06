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» » Вечеринка FAT VIBEZ ROOFTOP

Вечеринка FAT VIBEZ ROOFTOP

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
8 июня пройдет вечеринка FAT VIBEZ ROOFTOP!

8 июня пройдет вечеринка FAT VIBEZ ROOFTOP! Событие будет действительно важным, так как на нем состоится презентация нового альбома Outselect - Zero Hour ! Вы сможете не только услышать его, но и приобрести на память ограниченную серию дисков, которые мы готовим специально для вас!

Breakbeat, Future Jungle, UK Garage, 2Step, Bass House, Jungle & DNB поддержку обеспечат:

TIMIJ / QUEST / POISON / SMOKY D / FORMALLY UKNOWN / IVA / VIRTUS / LIFT / GROOVE TRICKZ / HI TOP / LOW TEMPO / BEEZER

Программа обещает быть насыщенной, ведь в этот день для вас будет играть большое количество диджеев! Также на вечеринке состоится розыгрыш призов и подарков!

Где?
Мы не просто так подготовили для вас авторские афиши, ведь вечеринка пройдёт на крыше Botanique Bar, который находится по адресу: Набережная реки Карповки д.5.

Во сколько?
Мы ждём вас с 17:00. Будет жарко!

08.06.19 Набережная реки Карповки д.5, Botanique Bar, начало в 17:00, м. Петроградская.

Предварительная продажа билетов по 400 RUB: fat-vibez-records.timepad.ru
Цена билета на входе 500 RUB.

Источник: Fat Vibez
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