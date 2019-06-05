Давид Голощекин отметит свой юбилей на сцене

10 июня виртуоз джаза, народный артист России Давид Семенович Голощекин отметит 75-летие. Свой день рождения он встретит на сцене Джаз-филармоник холла в кругу друзей-музыкантов и почитателей его таланта. 11 июня торжество продолжится в Театре Эстрады им. Аркадия Райкина. В программе юбилейных концертов маэстро в Филармонии джазовой музыки и в театре Эстрады выступление одной из ярких представителей современного американского джазового вокала Ив Корнелиус и ансамбля «Четверо», в составе которого признанные виртуозы джаза Петербурга и Москвы. В ансамбль объединились сам виновник торжества, петербуржец Давид Голощекин и трое москвичей: легендарный барабанщик Виктор Епанешников, пианист Алексей Подымкин и контрабасист Сергей Васильев.

Ив Корнелиус одна из ярких представителей современного американского джазового вокала. Певица получила первоклассное музыкальное образование в Манхэттенской высшей школе музыки, а также имеет степень бакалавра искусств в области музыки Хэмптонского университета и степень магистра джазового исполнительства. Ив Корнелиус обладает красивым голосом с широким диапазоном, чувством свинга и превосходно владеет техникой «скэта». Ее гастроли в Европе, США, Японии, на Кубе, а также шумный успех на джазовых фестивалях, где Ив Корнелиус выступала с такими звездами, как Чучо Вальдес, Джон Хендрикс и Рой Харгроув, сделали ее имя известным далеко за пределами США.

С ансамблем «Четверо» Ив Корнелиус связывает давнишнее творческое содружество – это выступления на фестивалях, гастроли, совместные записи. И вполне закономерно, что концерт этой великолепной компании станет своеобразным музыкальным поздравлением имениннику - маэстро Давиду Голощекину.

Помимо американской дивы в программе принимают участие ансамбль Давида Голощекина, вокалистка Юлия Касьян и ведущие петербургские музыканты.

2019 год – год двойного юбилея для Давида Семеновича Голощекина

1 января исполнилось 30 лет основанной им Филармонии джазовой музыки, а 10 июня маэстро отметит свое 75-летие. Начав карьеру джазового музыканта в 16 лет, маэстро более 50 лет своей жизни посвятил джазу. В апреле 1961 года Давид Голощекин впервые публично выступил на джазовом фестивале в Таллине в составе квартета Юрия Вихарева. Важным этапом становления его как джазового музыканта стала работа в оркестре Иосифа Вайнштейна и Эдди Рознера, затем он играл в составе квинтета Геннадия Гольштейна - Константина Носова, руководил Одесским джаз-оркестром, а с 1968 г. - руководитель ансамбля джазовой музыки, который стал одним из лучших мейнстримовских коллективов нашей страны. В 1989 году Давид Голощекин открыл Филармонию джазовой музыки, художественным руководителем которой является по сей день.

Многообразно проявление артистического дарования этого уникального музыканта: ежегодно он создает новые концертные программы, проводит сольные тематические вечера, совместные концерты с выдающимися российскими и зарубежными исполнителями. За свою многолетнюю творческую жизнь Давид Голощекин выступал с такими звездами мирового джаза как Дюк Эллингтон, Диззи Гиллеспи, Билли Тейлор, Уинтон Марсалис, Эдди Гомез, Бенни Голсон, принимал участие в международных джазовых фестивалях в Германии, Норвегии, Швеции, США, Израиле и России.

Давид Голощекин широко известен и как композитор, регулярно исполняющий свою музыку. Он автор «Петербургской сюиты», посвященной 300-летию Санкт-Петербурга, музыки к пяти кинофильмам, театральным спектаклям. Заботясь о развитии джазового искусства, Давид Голощекин много сил и энергии отдает художественному руководству филармонии. Он организатор серии лекций - концертов об истории джаза. Кроме того, он является музыкальным директором известного во всем мире международного фестиваля «Свинг Белой ночи», инициатор и бессменный председатель жюри единственного в нашем городе конкурса молодых джазовых исполнителей «Осенний марафон».

Одна из важных сфер его жизни – музыкально-просветительская деятельность. В течение многих лет он ведет циклы передач о джазе по петербургскому и российскому телевидению и радио, является автором целого ряда радиопрограмм. Давид Голощекин - профессор петербургского педагогического Университета имени Герцена, где читает лекции по истории джаза.

10 июня, 19.00 - Филармония джазовой музыки

11 июня, 19.00 - Театр эстрады имени А. Райкина