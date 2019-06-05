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«Петербургских типов» покажут на выставке в «Амбар Буржуа»

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53
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Галерее искусств «Амбар Буржуа» состоится презентация выставки «Петербургские типы» известного художника Анатолия Белкина

6 июня в 19.00 в Галерее искусств «Амбар Буржуа» состоится презентация выставки «Петербургские типы» известного художника Анатолия Белкина. Мероприятие проходит в рамках культурной программы ПМЭФ-2019.

Организатором вечера выступит Императорский фарфоровый завод. Выставку откроют:

- Татьяна Тылевич, генеральный директор АО «Императорский фарфоровый завод»

- Анатолий Белкин, петербургский живописец и график.

На мероприятии будут презентованы произведения талантливого художника Анатолия Белкина, созданные в фарфоре ИФЗ – скульптуры «Петербургские типы».

Благодаря фарфору и палитре красок, мастер создал удивительно яркие, остроумные, наполненные тонким смыслом скульптурные образы: «Боровский. Настоящий эксперт», бабушка с внучкой «На Невском», бабушка с внучкой «На ул. Рубинштейна», «Голубчики», «Гаишник. Друг автомобилиста», «Корюшка пошла», «Продавщица. Уличная торговка». Темой каждой работы стал Петербург и его жители.

Отметим, выставка «Балет в фарфоре» проходит в новом выставочном пространстве ИФЗ – Галерее искусств «Амбар Буржуа». На арт-площадке в самом центре Петербурга – на улице Большая Конюшенная, д. 2 – представлены лучшие произведения авторского фарфора, уникальные предметы интерьера, а также результаты совместных проектов мануфактуры.

Дата и время: 6 июня 2019 года в 19.00.

Место проведения: Галерея искусств «Амбар Буржуа», ул. Большая Конюшенная, д. 2

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