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В Коневском монастыре на Ладожском озере пройдет реставрация жилого дома

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
В Коневском монастыре на Ладожском озере пройдет реставрация жилого дома

Санкт-Петербургский филиал рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реставрацию и приспособление к современному использованию жилого дома для работников фермы, входящего в комплекс объектов Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Православный мужской монастырь на острове Коневец в западной части Ладожского озера был основан в 1393 году новгородским монахом Арсением Коневским, став местом паломничества. В 1990 году монастырь был возвращен Русской Православной Церкви, а через год были обретены мощи преподобного Арсения Коневского, скрытые еще в 1573 году.

В настоящее время в монастырском комплексе, который признан объектом культурного наследия федерального значения, планируются обширные реставрационные и восстановительные работы. Очередным монастырским зданием, которое будет отреставрировано и приспособлено для современного использования, станет объект под названием «Жилой дом для работников фермы», представляющий собой собственно жилой дом и ферму. Согласно архивным сведениям, комплекс был построен из дерева при игумене Амфилохии в 1845 году. В начале XX века цоколь жилого дома сделали каменным, а столбы между бревенчатыми пряслами - кирпичными. В настоящее время объект эксплуатируется частично: ферма используется для содержания домашних животных. Строительные конструкции обеих построек в значительном объеме утрачены, а общее состояние жилого дома признано аварийным.

Проектными решениями, рассмотренными Санкт-Петербургским филиалом Главгосэкспертизы России, предусмотрена реставрация и приспособление жилого дома и фермы под использование в качестве многофункциональных зданий сельскохозяйственного назначения: они необходимы для подсобного хозяйства и мастерских монастыря.

Для восстановления исторического облика и эксплуатационной пригодности объекта будут полностью замены полы, перекрытия, стропильные конструкции крыш и фундамент под заполнениями прясел, а также усилены и реставрированы части несущих кирпичных столбов, восстановлены стены.

Реставрация исторической кладки будет выполняться так называемыми «консервативными» методами – с помощью вычинок, докомпоновок кирпича и шовного раствора. И если до начала работ общая площадь полуразрушенных построек составляла 509 кв. м, то после реконструкции она достигнет 1165,3 кв.м. Также проектом предусмотрены и другие реставрационно-восстановительные работы.

Источник: Главгосэкспертиза
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