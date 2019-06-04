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Мировые рок-хиты в исполнении ансамбля THE CELLO QUARTET

0
66
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
На летней крыше-террасе MOD Roof прозвучат мировые рок-хиты в исполнении ансамбля THE CELLO QUARTET.

18 июня в самом сердце города, на летней крыше-террасе MOD Roof прозвучат мировые рок-хиты в исполнении ансамбля THE CELLO QUARTET.

Что будет, если совместить драйв живого рок концерта и великолепное звучание классических инструментов?
Поклонники классического и современного рока, а также популярной и танцевальной музыки смогут услышать любимые композиции на виолончелях и прочувствовать магию живого звука на высоте!
Виртуозное владение инструментами, любимые мелодии в новой интерпретации и великолепные виды города – всё это будет ждать вас на концерте THE CELLO QUARTET. Не упустите возможность получить потрясающий заряд энергии и драйва на предстоящее лето!

В программе – лучшие классические и современные хиты таких исполнителей, как: Queen, Deep Purple, Michael Jackson, Beatles, Bon Jovi, Nirvana, AC\DС, Survivor, Sting, Linkin Park, Prodigy, OneRepublic, Muse, Lady Gaga и других культовых артистов!

Обратите внимание: на крыше всего 100 мест, количество билетов строго ограничено! В продаже есть небольшое количество VIP мест в первых рядах на мягких креслах и диванчиках.
Купить билеты можно на сайте: roofcinema.com

Для вашего удобства есть теплые пледики, большой навес от дождя, бар с большим выбором напитком, горячая пицца из местной пиццерии и бескрайнее петербургское небо над головой.

Адрес крыши: наб. канала Грибоедова, 7 (вход со двора)

Источник: RoofCinemaEvents
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