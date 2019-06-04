Добровольческая акция «Волонтеры Петергофа»

Национальный совет по корпоративному волонтерству в Санкт-Петербурге провел волонтерскую акцию по уборке и благоустройству территории государственного музея-заповедника «Петергоф».

Акция была организована по инициативе компаний-участников Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) в Санкт-Петербурге – аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) в России, KFC Россия (ООО «АмРест»), ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова» («ЛКХП Кирова») и лидеров добровольческого сообщества Санкт-Петербурга. Мероприятие прошло при поддержке Фонда развития «Друзья Государственного музея-заповедника «Петергоф», Совета по развитию добровольчества при Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и Ассоциации волонтерских центров.



«Сегодня перед нами стоит ряд важных экологических и социальных задач, для эффективного решения которых необходимо развитие добровольческого движения в нашем регионе. Конечно, мы видим, что количество добровольцев с каждым годом увеличивается. Однако, есть множество людей, которые не знают с чего начать и как стать добровольцем. Вот почему корпоративное волонтерство не только вносит важный вклад в развитие общества, но также является базой, опираясь на которую сотрудники в компаниях учатся добровольчеству, содействию и помощи другим», - отметила Кристина Александровна Станкевич, председатель Совет по развитию добровольчества Санкт-Петербурга.

«В этом году в Санкт-Петербурге начал свою работу Национальный совет по корпоративному волонтерству, созданный развивать корпоративное добровольчество в регионе и объединять усилия бизнеса для положительных социально-экологических изменений. Первая акция НСКВ состоялась сегодня в музее-заповеднике «Петергоф». Мы уверены, что это только начало долгосрочного и успешного сотрудничества бизнеса, органов власти и общественных организаций. Надеюсь, что наша инициатива послужит примером для других социально ответственных компаний присоединяться к волонтерской деятельности и вместе реализовывать проекты, способствующие решению важных социальных, культурных и экологических задач в нашем регионе», - прокомментировала Елена Киянова, председатель Национального совета по корпоративному волонтерству в Санкт-Петербурге, управляющий по корпоративным вопросам региона Север аффилированных компаний ФМИ в России.

«Музейный парк, подобен живому организму, и для того чтобы парки государственного музея-заповедника «Петергоф» всё время находились в надлежащем состоянии - необходим постоянный профессиональный уход. Однако, в связи с масштабами территории бывшей царской резиденции и огромным количеством задач, садово-парковому отделу музея-заповедника бывает очень сложно оперативно реагировать на вызовы природы и поэтому парковики признательны за любую помощь», - подчеркнула Светлана Добросолец, директор Фонда развития «Друзья Государственного музея-заповедника «Петергоф», - «Мы выражаем огромную благодарность всем участникам НСКВ и Совету по развитию добровольчества в Санкт-Петербурге за вклад в сохранение уникального памятника мировой культуры!»

«Благодарю организаторов и наших волонтеров за приглашение и участие в столь интересном событии. Акция по посадке деревьев стала символом дружбы и духовной общности людей. Наша встреча в рамках акции стала возможностью познакомиться с представителями крупных коммерческих компаний и направить общие усилия во благо развития города. Его озеленения и процветания», - заключил Мамишев Низами Адилханович, заместитель председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

В рамках акции более 100 корпоративных волонтёров и лидеров добровольческого сообщества Санкт-Петербурга облагородили клумбы в Верхнем саду и провели мелиоративные работы в дворцово-парковом ансамбле "Ораниенбаум". Кроме того, участники НСКВ подарили государственному музею-заповеднику «Петергоф» три мелколистные липы для сохранения исторического облика восточной аллеи Верхнего Сада, которая пострадала от природных стихий, навсегда уничтожавших часть деревьев. В посадке деревьев приняли участие Мамишев Низами Адилханович, заместитель председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями города Санкт-Петербург, Станкевич Кристина Александровна, председателя Совет по развитию добровольчества Санкт-Петербурга, Кацуба Дмитрий Федорович, член Совета Ассоциации волонтерских центров, директор фонда «Страна помогает», Киянова Елена Георгиевна, председатель Национального совета по корпоративному волонтерству в Санкт-Петербурге, Кривцов Артем Анатольевич, вице-президент региона Север аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России, Нигматулин Александр Рамилевич, генеральный директор Pizza Hut, ООО «АмРест», Шерпа Александр Леонидович, директор по операционной деятельности KFS, ООО «АмРест», Федотова Ирина Николаевна, менеджер по корпоративной культуре и коммуникации, ООО «АмРест», Романова Олеся Сергеевна – директор по персоналу, ООО «Ленинградский Комбинат Хлебопродуктов им. Кирова», Прохорова Ирина Валерьевна - управляющий по корпоративной культуре, ООО «Ленинградский Комбинат Хлебопродуктов им. Кирова».