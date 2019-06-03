12 июня с 12.00 до 16.00 в мультимедийном парке «Россия – моя история» пройдет фестиваль, приуроченный к празднованию Дня России.

Фестиваль «Доблесть воина – слава Отечества» познакомит посетителей с народной культурой и обычаями казачества, представители которого бережно хранят многочисленные произведения фольклора, передавая их от поколения к поколению.

История казачества как особого воинского сословия неразрывно связана с историей России. Благодаря своей боевой подготовке и военным традициям казачьи подразделения сыграли значительную роль в славных сражениях и внесли свой вклад в крупные победы русской армии.

Гостей фестиваля ждет концерт народной казачьей песни, яркое выступление танцевальных коллективов, мастер-классы по боевому искусству казаков, конный казачий патруль, хлебосольное застолье с этническими блюдами.

В рамках фестиваля откроется фотовыставка «Альбом донских казаков Ивана Васильевича Болдырева», которая продлится до 16 июня 2019 г.

Специальная мультимедийная экспозиция познакомит посетителей с богатой культурой и бытом казачества. В атриуме парка будет организована тематическая фотозона.

Вход на фестиваль свободный. Предварительная запись на мастер-классы не требуется.

Исторический парк «Россия – моя история» расположен по адресу: ул. Бассейная, д. 32, стр. 1

Режим работы: вт – вс: с 10.00 до 20.00, пн – выходной день.