14 июня в Петербурге снова состоится шоу «Балет под звёздами: времена года». Классическая музыка, одна из лучших балетных трупп города и возможности крупнейшего планетария в мире — Планетария №1.

3рители окажутся в центре 70-минутного ультра-современного представления на стыке классического балета и прогрессивных визуальных технологий. Под бессмертную музыку Антонио Вивальди гости погрузятся в невероятное приключение, атмосферу музыки, графики и танца в исполнении артистов Санкт-Петербургского Театра Балета имени П. И. Чайковского.

14 июня, 21.00, Планетарий № 1, билеты: balletunderstars.ru