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» » Выставка "Банда симулянтов"

Выставка "Банда симулянтов"

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90
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
annanova-gallery.ru
Anna Nova Gallery представляет новую персональную выставку Александра Дашевского "Банда симулянтов"

«Банда симулянтов» – это ироничный байопик о художественной практике Дашевского. Проект, следующий за сериями работ «Частичные утраты» (2013 год) и «Павшие и выпавшие» (2016 год), продолжает остросюжетную историю о мутациях классического картинного формата, произошедших в результате деятельности художника.

Станковая фигуративная живопись на территории современного искусства – всегда под подозрением. Не транслирует ли она политически-консервативную повестку? Не способствует ли ее миметическая природа расхолаживанию зрителя, приучая его к пассивному созерцанию, наслаждению завораживающими подобиями? Не слишком ли легко она вписывается в интерьер, потакая вкусам коллекционеров? Поданные в плакатной форме, такие вопросы могут вызывать усмешку или раздражение. Тем не менее, каждый, кому дорог этот способ занятия искусством, использует их, чтобы выкристаллизовать свое понимание живописи. Дашевский в последние годы пытается решать их через изобретение новых форматов самой картины: делает подрамники неправильных форм, освобождая фигуры от фона, разбивает изображение на фрагменты, подразумевая, что они, как живые существа, могут разрастаться, менять конфигурацию, или приставляет к работе написанную красками тень, так чтобы принципы мимезиса спорили с законами физики.

В проекте «Банда симулянтов» он заселяет выставочное пространство многочисленными персонажами: ковбоями, художественными критиками, зомби, зрителями. Каждый из них – отдельная картина-фигура, напоминающая хардпостер из кинотеатра. Симулянты Дашевского – живописные копии придуманных им героев, из взаимодействия которых складывается история о его славном, вызывающе жизнерадостном, заведомо обреченном на провал, нелепо утопическом походе за освобождением живописи. В экспозицию, разместившуюся на двух этажах галереи, художник включил также несколько работ из прошлых проектов, чтобы новые картины могли дать оценку старым.

Экспозиция «Банда Симулянтов» открыта для посещения по 13 июля, вход на выставку – свободный.
Галерея современного искусства Anna Nova Gallery
Санкт-Петербург, улица Жуковского, 28

Источник: Visit Petersburg
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