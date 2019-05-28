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» » В день своего 90-летия митрополит Владимир (Котляров) стал первым посетителем выставки, посвященной его биографии

В день своего 90-летия митрополит Владимир (Котляров) стал первым посетителем выставки, посвященной его биографии

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
myhistorypark.ru
В день своего 90-летия митрополит Владимир (Котляров) стал первым посетителем выставки, посвященной его биографии

27 мая в Историческом парке «Россия – моя история» состоялось открытие выставки, приуроченной к 90-летнему юбилею ныне здравствующего, но ушедшего на покой митрополита Санкт- Петербургского и Ладожского Владимира.

На открытии экспозиции «…только бы с радостью совершить поприще мое и служение…», в День своего рождения побывал сам юбиляр - старейший иерарх Русской Православной церкви Владыка Владимир (Котляров). Выставка рассказывает о долгом пути служения митрополита.

Владыка Владимир осмотрел экспонаты, среди которых портреты и фотографии, личные вещи, богослужебные облачения, атрибуты церковных обрядов, принадлежащие Владыке. Выставка рассказывает об особенностях православных церковных обрядов, предназначении предметов, используемых при совершении богослужения, истории православия.

Генеральный директор музейно-выставочного центра Олег Черняга сердечно поздравил Владыку и пожелал ему здоровья, радости и благоденствия на долгие годы.

Выставка расположена в зале для размещения временных экспозиций и продлится до 27 июня включительно. Вход свободный.

Исторический парк «Россия – моя история» расположен по адресу: ул. Бассейная, д. 32, стр. 1

Режим работы: вт – вс: с 10.00 до 20.00, пн – выходной день.

Источник: Исторический парк “Россия – Моя История”
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