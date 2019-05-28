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» » Концерт Caramè (Италия) & Yujoy (Россия)

Концерт Caramè (Италия) & Yujoy (Россия)

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
Yujoy (RU) и Caramè (IT) - два артиста, которые создают музыку в стиле world music, вдохновленную многочисленными путешествиями.

30 мая музыка души в сердце Петербурга. Yujoy (RU) и Caramè (IT) - два артиста, которые создают музыку в стиле world music, вдохновленную многочисленными путешествиями.

Познакомившись в Австралии в 2012 году, они нашли сильную музыкальную связь и крепкую дружбу, которую до сих пор поддерживают. Оба артиста активно гастролируют и сотрудничают со многими музыкантами по всему миру. Их музыка вдохновлена видением нового мира, в котором Любовь, Осознание, Гармония и Свобода являются основными принципами. Это душевная музыка, направленная от сердца к сердцу вдохновляющим, глубоким и красивым образом.

YUJOY - это международный проект музыканта, путешественника и фотографа Юрия Ави, который раскрывает собственный творческий потенциал в жанрах indie folk, soul, reggae, world music. Caramè - молодой музыкант родом из Италии, он путешествует по всему миру, черпая вдохновение в разных культурах на разных континентах земного шара. Делясь своей страстью к музыке, даря счастье всем, кого встречает на своем пути.

Билеты: FREEDOM

Пространство "FREEDOM"
Казанская ул., 7

Источник: FREEDOM Music Hall
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