Сольный концерт виртуозного виолончелиста Сонджу Ли

14 июня в 19:00 в Культурном центре Елены Образцовой состоится сольный концерт Сонджу Ли (Корея) – виртуозного виолончелиста, участника петербургского ансамбля «THE CELLO QUARTET».

Музыкант представит вечер дуэтов для виолончели и фортепиано под аккомпанемент пианиста Го Цзэлиня (Китай).

На концерте прозвучат настоящие шедевры мировой классики: от великих произведений в неустаревающем стиле «барокко» до современного джаза.

Программа вечера включает в себя мастерское исполнение знаменитых сонат для виолончели и фортепиано таких гениев классицизма, как Джузеппе Валентини и Людвига Ван Бетховена, а также сочинений крупнейших представителей классической школы прошлого века – французского композитора Франсиса Пуленка, чешского композитора Богуслава Мартину, итальянского композитора и аранжировщика Эннио Морриконе.

Виолончелист Сонджу Ли активно концертирует как солист и ансамблист, с большим успехом выступает в лучших залах России и за рубежом, владея огромным репертуаром, мягким тоном и уникальной чувствительностью. Лауреат многочисленных международных престижных премий и конкурсов. Принимает участие в концертных программах различных фестивалей, проводимых в Америке, Южной Корее, Швейцарии, Германии и России. На данный момент выступает в составе виолончельного квартета «THE CELLO QUARTET».

Программа:

I отделение

- Джузеппе Валентини Соната для виолончели и фортепиано, op.8

- Людвиг ван Бетховен Соната для виолончели и фортепиано No.3, op. 69

II отделение

- Франсис Пуленк Соната для виолончели и фортепиано, FP143

- Богуслав Мартину Вариации на тему Россини

- Mark Summer Julie-O

Официальные партнёры концерта: WOORI BANK, HYUNDAI STEEL, КОРЕЯ MARKET, ресторан "ОММАНЭ".

14 июня, 19:00-21:00 Культурный центр Елены Образцовой, Невский пр., 65

Стоимость билета: 500 рублей

Билеты можно приобрести по ссылке: timepad.ru