5 июня на летней крыше-террасе MOD Roof покажут моноспектакль артиста МДТ Данила Мухина «Разрешите представиться» по произведениям Довлатова, Буковски и других авторов. Показ пройдет в рамках проекта «Театр на крыше».

Спектакль-портрет современного человека со своими мечтаниямии, тихим желанием изменить мир, правда без какой-либо надежды на исполнение. Герой созерцает мир через призму жесткого цинизма, с легкими вкраплениями романтизма и тонкого юмора.

Зрители в полной мере смогут насладиться эстетикой грязного блюза, маргинальной литературы и постмодернизма.

Обратите внимание: на крыше всего 100 мест, количество билетов строго ограничено! В продаже есть небольшое количество VIP мест в первых рядах на мягких креслах и диванчиках.

Купить билеты можно на сайте: roofcinema.com

Для вашего удобства есть теплые пледики, большой навес от дождя, бар с большим выбором напитком, горячая пицца из местной пиццерии и бескрайнее петербургское небо над головой.

Адрес крыши: наб. канала Грибоедова, 7 (вход со двора)