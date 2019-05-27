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» » Моноспектакль артиста МДТ Данила Мухина «Разрешите представиться»

Моноспектакль артиста МДТ Данила Мухина «Разрешите представиться»

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20
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
На летней крыше-террасе MOD Roof покажут моноспектакль артиста МДТ Данила Мухина «Разрешите представиться»

5 июня на летней крыше-террасе MOD Roof покажут моноспектакль артиста МДТ Данила Мухина «Разрешите представиться» по произведениям Довлатова, Буковски и других авторов. Показ пройдет в рамках проекта «Театр на крыше».

Спектакль-портрет современного человека со своими мечтаниямии, тихим желанием изменить мир, правда без какой-либо надежды на исполнение. Герой созерцает мир через призму жесткого цинизма, с легкими вкраплениями романтизма и тонкого юмора.

Зрители в полной мере смогут насладиться эстетикой грязного блюза, маргинальной литературы и постмодернизма.

Обратите внимание: на крыше всего 100 мест, количество билетов строго ограничено! В продаже есть небольшое количество VIP мест в первых рядах на мягких креслах и диванчиках.
Купить билеты можно на сайте: roofcinema.com
Для вашего удобства есть теплые пледики, большой навес от дождя, бар с большим выбором напитком, горячая пицца из местной пиццерии и бескрайнее петербургское небо над головой.

Адрес крыши: наб. канала Грибоедова, 7 (вход со двора)

Источник: RoofCinemaEvents
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