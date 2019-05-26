В «Ленэкспо» проходит фестиваль домашних животных МимиFEST

На фестиваль домашних животных МимиFEST, который проходит сегодня в Ленэкспо привезли знаменитого эрмитажного кота Ахилла, скунса, фенеков и крыс из "нехорошей квартиры", последних можно приютить на фестивале.

Эрмитажный кот Ахилл на мероприятии почетный гость. Волонтеры поведали о том, как во время ЧМ он стал предсказателем. Тогда Ахилл смог предугадать результаты 7 из 9 матчей.

Пожаловал на мероприятие и редкий скунс по кличке Велес. Один из двух скунсов, которые обитают в Петербурге. Хозяева рассказывают, что скунсу 4 года, он дружелюбен и питается фруктами и мясом.

Два фенека по кличкам Харитон и Барбара уже взрослые особи. На МимиFESTе хозяева питомцев выступят с лекциями об особенностях ухода редких зверей. Выступят с рассказом о животных и хозяева знаменитых сурикатов-блоггеров Ии и Лучика. Два дня присутствует на фестивале и енот Митя.

В программе на вечер, пения морских свинок и показ мод животных, в которой примет участие лама-бэтмен по кличке Сантин, которая заблудилась накануне и взволновала пользователей соцсетей.