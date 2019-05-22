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» » Спектакль «Невидимка, двойник, пересмешник…»

Спектакль «Невидимка, двойник, пересмешник…»

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53
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
roofcinema.com
На летней крыше-террасе MOD Roof покажут музыкальный спектакль «Невидимка, двойник, пересмешник…»

4 июня на летней крыше-террасе MOD Roof покажут музыкальный спектакль «Невидимка, двойник, пересмешник…» на стихи Марины Цветаевой.
Показ пройдет в рамках проекта «Театр на крыше»

Творчество великого русского поэта Марины Ивановны Цветаевой получило новый импульс, второе дыхание в мире современного мегаполиса. Поэзия, электронная музыка, клавишные и саксофон.

Спектакль создан на базе петербургского театра Vertumn, который успешно гастролирует по городам России и является постоянным резидентом Flacon1170 (г. Сочи).

Обратите внимание: на крыше всего 100 мест, количество билетов строго ограничено! В продаже есть небольшое количество VIP мест в первых рядах на мягких креслах и диванчиках.
Купить билеты можно на сайте: roofcinema.com
Для вашего удобства есть теплые пледики, большой навес от дождя, бар с большим выбором напитком, горячая пицца из местной пиццерии и бескрайнее петербургское небо над головой.

Адрес крыши: наб. канала Грибоедова, 7 (вход со двора)

Источник: RoofCinemaEvents
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