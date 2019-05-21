Выставка «Жизнь как метафора», представляющая творчество трех мастеров из Москвы – Татьяны Назаренко, Алексея и Игоря Новиковых – яркое, в художественном смысле весомое и радостное событие не только для МИСП, но и для культурной жизни Санкт-Петербурга. Всех трёх авторов можно было увидеть на тех или иных групповых выставках в нашем городе, однако, последний раз творчество Татьяны Назаренко было широко представлено публике только в 2007 году, а творчество Игоря Новикова – аж в 1994 году.

Искусство Татьяны Назаренко – явление безусловно исключительное. Ее имя уже давно приобрело для зрителей хрестоматийную значимость. Она выстроила свою театрально-зрелищную картину действительности, в которой сталкиваются разные временные измерения, полярные стихии, ситуации получают парадоксальное развитие, а персонажи наделяются страстью слияния с кипучим и жестким буйством бытия. Назаренко не только провоцирует зрителя к обнажению собственного человеческого самосознания, к серьезным философским размышлениям, но и активно вовлекает его в экзистенциально-театральный пластически-образный мир.

Произведения двух других авторов – Алексея и Игоря Новиковых обладают совершенно иной, живописной эстетикой и выразительностью. Алексей Новиков в образном и стилистическом отношениях безраздельно опирается на традиции народно-фольклорного искусства. Его живопись весела и задорна, в ней прослеживается пестрота и звучность цвета, красочная бравурность. Глазу предстает праздничная мечта о национально-сказочном духе, о счастье, о жизни, вознесенной над потоком времени и полной ощущения красоты и свободы любых проявлений.

Игорь Новиков отталкивается в своем творчестве от примитивистских традиций культуры авангарда, в его картинах также царствует праздничная, мечтательно-романтическая атмосфера. Однако его искусство рождено из мировоззрения и стихии идей художников нонконформистов, к поколению которых он принадлежит. Его причудливые живописные композиции балансируют между сходством и несходством, абсурдом и реальностью, а пляшущие человечки, переходящие из полотна в полотно, символизируют типажи постмодернистского искусства.

На экспозиции, которая займёт все три этажа музея, будет представлено более 150 художественных произведений: живопись, графика, фигуры-обманки Назаренко, деревянные скульптуры Алексея Новикова.

Открытие выставки состоится 11 июня в 18:00