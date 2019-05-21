Читки пьес драматургического конкурса «Старого коня»

12 и 13 июня на сцене КТМ молодые петербургские режиссеры представят варианты прочтения лучших пьес «Старого коня». Этот конкурс задуман для зрелых, именитых драматургов из России и ближнего зарубежья, чтобы у них появилась возможность представить свои новые тексты широкой аудитории. Среди участников были Николай Коляда, Юлия Тупикина, Ася Волошина, Павел Пряжко, и многие другие.

Мы выбрали режиссеров, которые интересуются новой драматургией, и они в течении месяца работают с командами из актеров КТМ и других театров Санкт-Петербурга. Шесть читок за два дня – целый марафон современной драматургии. Это возможность познакомиться как с отличными пьесами, так и с режиссерами, которые совсем скоро будут определять театральную реальность в нашей стране. Олег Христолюбский, Михаил Смирнов, Сергей Паньков, Юлия Каландаришвили, Алексей Едошин и Тимофей Ткачев уже поставили несколько спектаклей и эскизов в рамках фестивалей в Москве, Петербурге, Воронеже и других городах. Это всегда были любопытные вещи, часто на стыке театра и перформативного искусства.

Завершится мини-фестиваль показом спектакля «Ма$кара» по пьесе Николая Коляды, от наших друзей из Финляндии – театра VikArt на Кабельном заводе (г. Хельсинки). Спектакль уже успел поучаствовать в фестивале «Коляда-Place» (г. Екатеринбург) и является отличным примером взаимодействия театра с современной пьесой.

Позднее мы вышлем подробное расписание обоих дней с указанием пьес и времени показа.

Вход на показы ­ FREE DONATION, по предварительной записи.