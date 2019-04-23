ента новостей

17:02
Выставка "Бессмертный медсанбат"
15:23
Опера «Паяцы»
15:00
Выставочный проект «Расскажи мне о войне. Битва за Ленинград»
14:58
Приоратский парк Гатчины благоустроят с помощью умных технологий
12:56
ВПетербурге отреставрируют одно из зданий Военной Коллегии
11:52
В Псковской области выявлена новая схема незаконного перемещения яблок из Республики Беларусь
11:49
Определены даты II Эстонско-российского бизнес-форума
11:11
Троллейбус сбил пенсионерку на Ленинском проспекте
11:00
Смертельное ДТП на Петергофском шоссе
10:40
Весенний концерт «русской француженки» Жени Любич
10:37
В центре Петербурга ограбили жителя города Находка
10:33
На развязке с Московским шоссе продлевают работы на съезде с КАД на Витебский проспект
07:50
Конференция «МарТех на Неве»
07:23
Как обстоят дела с коммуналками?
23:00
В Петербурге запустят проект в поддержку локальной музыкальной сцены
12:09
В Петербурге школьники отобрали мобильник у мужчины
12:00
Ремонт дворца Белосельских-Белозерских в центре Петербург
11:53
В Кировском районе задержан автоугонщик
09:55
Проверка теплосетей в Петергофе и Петроградке
08:57
Зеленский победил
00:23
«Кузбасс» отправил в нокдаун волейбольный «Зенит»
23:29
ЦСКА легко выиграл финал Кубка Гагарина у «Авангарда»
16:17
На подъезде к Выборгу на мосту через Западный пролив Сайменского канала введут реверсивное движение
11:25
На развязке КАД с Московским шоссе ограничат движение на трёх съездах
11:16
В Петербурге пенсионерка стала жертвой «менялы»
11:03
В Петербурге мужчина перевозил наркотики в личном автомобиле
08:36
Дешевый айфон
08:12
Развитие фудтех
17:52
Экологи Петербурга жалуются на стихийные свалки
17:50
Пасхальный фестиваль «Пасху радостно встречаем»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Опера «Паяцы»

Опера «Паяцы»

0
49
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
drive.google.com
Впервые опера Руджеро Леонкавалло «Паяцы»

Впервые опера Руджеро Леонкавалло «Паяцы» прозвучала в стенах миланского Даль Верме в мае 1892 года и с тех пор неизменно входит в репертуар самых знаменитых театров мира.

«Паяцев» исполняли Энрико Карузо, Мария Каллас, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти, Анна Нетребко. «Смейся, паяц, над разбитой любовью!» — это оттуда.

5 мая постановку «Паяцев» приглашает посмотреть Севкабель Порт. Арлекин и Коломбина, любовь и ревность, предательство и смерть — в декорациях настоящего площадного театра в стиле комедии дель арте.

Солисты ведущих оперных театров, лауреаты международных конкурсов:

Канио (тенор) — Леонтий Сальенский

Недда (сопрано) — Мария Вахрушева

Сильвио (баритон) — Раиль Сафаргалиев / Николай Землянских

Тонио (баритон) — Юрий Борщев

Беппо (тенор) — Клим Тихонов / Савелий Андреев

Режиссёр — Анастасия Авдонина

Художник-постановщик — Анна Подволоцкая

Хормейстер — Лев Шишкин

Художник по свету — Вадим Бродский

Дирижёр — Игорь Новицкий

Хор и симфонический оркестр Молодежного оперного театра

Художественный руководитель — Илья Такунцев

Севкабель Порт, Кожевенная линия 40д

Билеты: https://sevcableport.timepad.ru/event/959114/

Источник: Севкабель Порт
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

13-11-2018, 09:37
Спектакль «Сон об осени»
3-05-2018, 12:09
Выставка скульптур в виде книг
31-01-2018, 11:46
Традиционный зимний Штраус-концерт
9-11-2017, 09:57
Цирковая программа «Эмоци и…»
11-01-2016, 15:14
Кофейный домик приглашает на бесплатные концерты
2-01-2014, 13:20
Настоящий Дед Мороз не может петь тенором

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
105
Сегодня, 11:11
Троллейбус сбил пенсионерку на Ленинском проспекте
0
92
Сегодня, 11:00
Смертельное ДТП на Петергофском шоссе
0
179
17-04-2019, 11:28
Смертельное ДТП в Невском районе
0
191
17-04-2019, 11:20
На Приморском шоссе смертельное ДТП
Наверх