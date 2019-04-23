Опера «Паяцы»

Впервые опера Руджеро Леонкавалло «Паяцы» прозвучала в стенах миланского Даль Верме в мае 1892 года и с тех пор неизменно входит в репертуар самых знаменитых театров мира.

«Паяцев» исполняли Энрико Карузо, Мария Каллас, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти, Анна Нетребко. «Смейся, паяц, над разбитой любовью!» — это оттуда.

5 мая постановку «Паяцев» приглашает посмотреть Севкабель Порт. Арлекин и Коломбина, любовь и ревность, предательство и смерть — в декорациях настоящего площадного театра в стиле комедии дель арте.

Солисты ведущих оперных театров, лауреаты международных конкурсов:

Канио (тенор) — Леонтий Сальенский

Недда (сопрано) — Мария Вахрушева

Сильвио (баритон) — Раиль Сафаргалиев / Николай Землянских

Тонио (баритон) — Юрий Борщев

Беппо (тенор) — Клим Тихонов / Савелий Андреев

Режиссёр — Анастасия Авдонина

Художник-постановщик — Анна Подволоцкая

Хормейстер — Лев Шишкин

Художник по свету — Вадим Бродский

Дирижёр — Игорь Новицкий

Хор и симфонический оркестр Молодежного оперного театра

Художественный руководитель — Илья Такунцев

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Севкабель Порт, Кожевенная линия 40д

Билеты: https://sevcableport.timepad.ru/event/959114/