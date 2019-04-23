Опера «Паяцы»

Впервые опера Руджеро Леонкавалло «Паяцы» прозвучала в стенах миланского Даль Верме в мае 1892 года и с тех пор неизменно входит в репертуар самых знаменитых театров мира.
«Паяцев» исполняли Энрико Карузо, Мария Каллас, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти, Анна Нетребко. «Смейся, паяц, над разбитой любовью!» — это оттуда.
5 мая постановку «Паяцев» приглашает посмотреть Севкабель Порт. Арлекин и Коломбина, любовь и ревность, предательство и смерть — в декорациях настоящего площадного театра в стиле комедии дель арте.
Солисты ведущих оперных театров, лауреаты международных конкурсов:
Канио (тенор) — Леонтий Сальенский
Недда (сопрано) — Мария Вахрушева
Сильвио (баритон) — Раиль Сафаргалиев / Николай Землянских
Тонио (баритон) — Юрий Борщев
Беппо (тенор) — Клим Тихонов / Савелий Андреев
Режиссёр — Анастасия Авдонина
Художник-постановщик — Анна Подволоцкая
Хормейстер — Лев Шишкин
Художник по свету — Вадим Бродский
Дирижёр — Игорь Новицкий
Хор и симфонический оркестр Молодежного оперного театра
Художественный руководитель — Илья Такунцев
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Севкабель Порт, Кожевенная линия 40д
Билеты: https://sevcableport.timepad.ru/event/959114/