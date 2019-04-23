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Выставочный проект «Расскажи мне о войне. Битва за Ленинград»

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64
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
Исторический парк «Россия – моя история» представит историко-патриотический выставочный проект «Расскажи мне о войне. Битва за

3 мая в 13.00 Исторический парк «Россия – моя история» представит историко-патриотический выставочный проект «Расскажи мне о войне. Битва за Ленинград», приуроченный к празднованию 74-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

В атриуме музейно-выставочного центра будет создано единое выставочное пространство, в котором 12 школьных музеев Санкт-Петербурга и Ленинградской области представят экспонаты из своих коллекций, связанные с историей подвига героев Ленинградского и Волховского фронтов.

С помощью новейших мультимедийных технологий, исторических экспонатов и интерактивных видеозаписей школьники продемонстрируют свои проектные работы, рассказывающие о защитниках города в годы Великой Отечественной войны.

Специально созданная видеоинсталляция посредством аудио- и видеоэффектов и документальной архивной кинохроники позволит посетителям выставки погрузиться в атмосферу жесточайших боев, прочувствовать все ужасы и тяготы войны.

Важной задачей выставочного проекта является создание диалога между ветеранами, учащимися школ и посетителями выставки в формате рассказа о коллекциях школьных музеев на основе представленных в экспозиции предметов.

Битва за Ленинград, продолжавшаяся с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года, является самой длительной в ходе Великой Отечественной войны и занимает особое место в мировой военной истории по своей продолжительности, упорству и невиданной стойкости, проявленной защитниками осажденного города. Несмотря на то, что сражения на подступах к городу носили особо отчаянный и ожесточенный характер, в информационном пространстве и актуальных исторических исследованиях они обычно находятся в тени трагедии блокады Ленинграда. С сентября 1941 года во время блокады продолжались регулярные попытки прорыва вражеского кольца, наиболее масштабными из которых стали Синявинские операции 1941 -1942 годов и Любанская наступательная операция 1942 года. Кульминацией битвы за Ленинград стали великие победы в операциях «Искра» и «Январский гром», освободивших город на Неве от фашистских захватчиков.

Выставка продлится до 12 мая включительно. Вход на выставку свободный.

Исторический парк «Россия – моя история» расположен по адресу: ул. Бассейная, д. 32, стр. 1

Режим работы: вт – вс: с 10.00 до 20.00, пн – выходной день.

Источник: Пресс-служба Исторического парка «Россия – моя история»
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