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Приоратский парк Гатчины благоустроят с помощью умных технологий

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
smartcitygroup.ru
Приоратский парк Гатчины благоустроят с помощью умных технологий

18 апреля на круглом столе “Цифровая трансформация российских городов”, который прошел в рамках Недели городских изменений и V Форума пространственного развития, состоялась презентация некоммерческого объединения компаний-разработчиков SMART-технологий “Ассоциация умных городов”. Главной задачей новой ассоциации заявлена поддержка и внедрение инновационных решений в повседневную жизнь города. Первым проектом станет благоустройство городской среды для Гатчинского муниципального района: соответствующее соглашение было подписано президентом ассоциации Юрием Берестовым и главой администрации Еленой Любушкиной.

“Мы создаем новые интеллектуальные продукты и технологии, однако умный город может работать только как комплексная система, как единый организм, и только в этом случае мы можем говорить о комфорте для проживающих на такой территории людей. Поэтому нам важно объединить разработчиков сервисов для городской среды для создания банка данных “умных” технологий с тем, чтобы иметь возможность предлагать комплексные градостроительные решения”, - отмечает Юрий Берестов, президент “Ассоциации умных городов”, генеральный директор производственной компании “Айра”.

По словам г-на Берестова, созданная ассоциация будет способствовать распространению лучших практик, НТР и исследований в области развития городов России. В ближайших планах - формирование банка smart-решений, презентация комплексных проектов и их продвижение на региональном, всероссийском и международном уровне; участие в отраслевых мероприятиях в сфере развития smart-технологии для городской среды: конференции,форумы,выставки.
Членом “Ассоциации умных городов” может стать любая компания, создающая и развивающая инновационные технологии для мегаполисов в сферах ЖКХ, транспортной инфраструктуры, коммуникациях, хранении и обработке данных, городских систем безопасности, проектировании общественных пространств и зданий.
В рамках круглого стола “Цифровая трансформация российских городов” состоялось подписание соглашения о сотрудничестве “Ассоциации умных городов” с администрацией Гатчинского муниципального района в лице главы администрации Елены Любушкиной. “У нас есть вопрос благоустройства и развития общественного пространства на территории Приоратского парка. В этом году была проведена работа по передаче территории парка в собственность Ленинградской области. И уже сейчас есть планы по созданию там городского парка культуры и отдыха для гатчинцев и гостей города с сетью “умных” велосипедных дорожек и пешеходных маршрутов”, - сообщила Елена Лобушкина. Со своей стороны руководитель Ассоциации Юрий Берестов озвучил следующие шаги в рамках заключенного соглашения: в самое ближайшее время планируется организация и проведение совместных мероприятий и совещаний по проекту комплексных решений для благоустройства парковой зоны, взаимная экспертно-аналитическая поддержка в области внедрения и развития инновационных технологий «умного города» в городскую среду и многое другое.
Справка об Ассоциации умных городов:
«Ассоциация умных городов» - созданное в 2018 году независимое объединение компаний, разрабатывающих и внедряющих smart-технологии для улучшения качества городской среды и жизни людей в мегаполисах. Организация способствует реализации инициатив Министерства строительства и ЖКХ РФ, которые были разработаны для успешного перехода страны на цифровую экономик, в частности, внедрение комплексных решений в соответствии с принципами «умного города.
Президент Ассоциации – урбанист и предприниматель Юрий Берестов.

Источник: Ассоциация умных городов
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район Приоратский парк благоустройство
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