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В Петербурге запустят проект в поддержку локальной музыкальной сцены

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40
Опубликовал: Olga Romashenkova
0
Фото:
vk.com
Глобальная музыкальная платформа Ballantine's True Music, формация Roots United и онлайн-радио TESTFM объявляют о запуске совместного проекта в поддержку

Глобальная музыкальная платформа Ballantine's True Music, формация Roots United и онлайн-радио TESTFM объявляют о запуске совместного проекта в поддержку локальной музыкальной сцены.
Ballantine's True Music Radio — радио-хаб, предоставляющий молодым артистам уникальную возможность быть услышанными широкой аудиторией. Многие из звезд современной электронной музыки начинали свой путь именно с выступлений на онлайн-радиостанциях. Теперь шанс громко заявить о своем таланте появится и у перспективных участников местной сцены.
Амбициозный проект опирается на опыт ведущих независимых радиостанций мира, который будет адаптирован и реализован в формате мобильного хаба, установленного на событиях Roots United в течение этого года. Ballantine's True Music Radio включает в себя открытую радиостудию, оформленную в виде музыкальной гостиной, компактный танцпол и бар с местами для отдыха. Таким образом, следить за выступлениями смогут не только зрители видеотрансляций в социальных сетях и на специально созданном веб-ресурсе, но и гости вечеринок, которые получат дополнительную активность.
Куратором Ballantine's True Music Radio станет TESTFM — петербургское онлайн-радио, которое на протяжении четырех лет осуществляет вещание в практически ежедневном режиме и успело зарекомендовать себя как полноценное сообщество, отражающее весомый срез локальной сцены. Именно команда TESTFM произведет набор артистов из своего пула, которые получат слоты в эфире Ballantine's True Music Radio.
В конце года, по прошествии всех событий, записи сетов Ballantine's True Music Radio будут переданы культурным партнерам проекта — всемирно известной голландской радиостанции Red Light Radio. Ознакомившись с материалом, программная дирекция Red Light Radio пригласит автора лучшего микса в свою амстердамскую студию с возможностью выступить перед многотысячной аудиторией проекта.
Совместная инициатива True Music и Roots United призвана продемонстрировать конкурентоспособность развивающейся локальной сцены и открыть ее героям новые перспективы. Время настраиваться на Ballantine's True Music Radio!

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