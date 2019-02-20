Питерские ХИТрюшки подарили сердце группе НА-НА

14 февраля состоялась премьера клипа на песню «Это все НА-НА!» - петербургского детского музыкального коллектива «ХИТрюшки» и легендарной группы «НА-НА».
«ХИТрюшки» – сегодня это одна из самых популярных и востребованных детских музыкальных групп России. Юных артистов с радостью ждут на крупнейших концертных площадках страны. «ХИТрюшки» постоянно выступают с российскими и зарубежными звездами, гастролируют по стране, и даже ведут радио и телевизионные программы.
«Идея родилась спонтанно, кто-то из детей на репетиции спел строчки из песни группы «НА-НА» - «Алёна». Мне стало интересно, оказывается наши ученики знают несколько их произведений. Наш друг, композитор Виталий Игнатенко показал новую музыку, в которую прекрасно вписалась фраза
Группа «НА-НА» - звезды российской эстрады, каждый концерт которых превращается в неповторимое зажигательное шоу. Уже 30 лет вся страна поет хиты: «Фаина», «Упала шляпа», «Красивая», тепло и трепетно воспринимают новые песни - «Зинаида», «Тук-Тук», «Легенда» и многие другие. Артисты умеют растопить зрительские сердца, зарядить положительными эмоциями и подарить незабываемый фееричный праздник.
В составе легендарной группы, созданной знаменитым продюсером и рок-музыкантом Бари Алибасовым, по-прежнему первые солисты — Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин, и новые таланты Михаил Игонин и Леонид Семидьянов.