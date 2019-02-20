ента новостей

12:17
Питерские ХИТрюшки подарили сердце группе НА-НА
12:12
Житель Пскова снимал детское порно в Петербурге
12:04
Мужчина погиб при падении с высоты в Красном Селе
12:00
Полицейские Волхова обезвредили разбойника
09:29
Инвестиции для науки
08:42
Налоговый режим для самозанятых
21:04
Сергей Бунтман извинился перед болельщиками «Зенита»
15:19
Парламентарий просит Генпрокуратуру РФ провести проверку в связи с обрушением здания ИТМО
13:15
В Петергофе обкрали туристку из Китая
13:11
В Петербурге около 90 тысяч человек были эвакуированы
10:55
В Приморском районе ребенок выпал из окна
10:01
Беглов в Совете безопасности
09:42
Голубой лед
22:58
КХЛ: локальный успех «Амура» и обнадеживающая победа СКА
20:34
Видео погони и задержания пьяного водителя в Петербурге
20:19
"Русское Чудо" - Олег Безинских
12:12
В Ленобалсти выясняют причину внезапной смерти таксиста
12:08
В Петербурге полицейскими задержан пьяный водитель
11:35
Концерт хоровой музыки в Историческом парке
10:57
В Ленобласти в счет долга похитили ребенка
09:37
Завод Ford пока остается
09:10
Три дня без горячей воды – это реально
23:03
Волейбольный «Зенит» обыграл «Факел» и занимает третье место в Суперлиге
23:03
«Динамо – ЛО» сотворило сенсацию в Уфе
23:43
СКА обыграл «Йокерит», но ЦСКА тоже победил
11:53
В Петербурге задержали карманника орудовавшего в маршрутках
11:41
Почему затопило Русский музей?
11:31
«По своему хотению»: жители Петербурга смогут сами участвовать в распределении бюджета
11:07
В Выборгском районе подросток погиб, упав с 10-го этажа
09:53
Растет ли экономика?
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Питерские ХИТрюшки подарили сердце группе НА-НА

Питерские ХИТрюшки подарили сердце группе НА-НА

0
2
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
cloud.mail.ru
Премьера клипа на песню «Это все НА-НА!» - петербургского детского музыкального коллектива «ХИТрюшки» и легендарной группы

14 февраля состоялась премьера клипа на песню «Это все НА-НА!» - петербургского детского музыкального коллектива «ХИТрюшки» и легендарной группы «НА-НА».
«ХИТрюшки» – сегодня это одна из самых популярных и востребованных детских музыкальных групп России.  Юных артистов с радостью ждут на крупнейших концертных площадках страны. «ХИТрюшки» постоянно выступают с российскими и зарубежными звездами, гастролируют по стране, и даже ведут радио и телевизионные программы.

«Идея родилась спонтанно, кто-то из детей на репетиции спел строчки из песни группы «НА-НА» - «Алёна». Мне стало интересно, оказывается наши ученики знают несколько их произведений.  Наш друг, композитор Виталий Игнатенко показал новую музыку, в которую прекрасно вписалась фраза

«Это всё НА-НА», а поэтесса Александра Ардова написала текст. Отправили дэмо-песни группе, они через пару дней прислали готовый вариант, - делится Анна Соловьёва – художественный руководитель коллектива ХИТрюшки. - Съемки прошли Majestic Boutique Hotel Deluxe, в котором весь день снимали клип по локациям. Трек посвящаем 30-летию группы НА-НА! Мы признаемся им в большой любви, которая живет в наших сердцах! Мы слушаем вас, поём ваши песни и с нетерпением ждем каждого приезда в Петербург!»

Группа «НА-НА» - звезды российской эстрады, каждый концерт которых превращается в неповторимое зажигательное шоу. Уже 30 лет вся страна поет хиты: «Фаина», «Упала шляпа», «Красивая», тепло и трепетно воспринимают новые песни - «Зинаида», «Тук-Тук», «Легенда» и многие другие. Артисты умеют растопить зрительские сердца, зарядить положительными эмоциями и подарить незабываемый фееричный праздник.

«В сюжете клипа - конфликт поколений, но основная идея: в каждом времени есть место талантам. На удивление дети раскрепощенные, отработали очень легко и весело, - вспоминает группа «НА-НА». - Они заряжают своей энергетикой, поэтому с ними не устаешь».

В составе легендарной группы, созданной знаменитым продюсером и рок-музыкантом Бари Алибасовым, по-прежнему первые солисты — Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин, и новые таланты Михаил Игонин и Леонид Семидьянов.
«С детским коллективом ХИТрюшки работаю уже 5 лет, самый яркий момент в биографии, когда в 2014 году дети поздравили клипом президента России – В.В.Путина с днем рождения, о чем отметили даже западные СМИ – ВВС, SNN, RTVi, - комментирует продюсер проекта Звёзды&Дети Ирина Полуянова. – Очень часто выступают на ТВ-программах в Москве и Санкт-Петербурге, активная и подвижная группа».

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

2-06-2018, 18:07
Группа НА-НА и ХИТрюшки снимают клип в Петербурге
18-05-2018, 19:56
Премьера песни на стихи Петра Ильича Чайковского
23-01-2015, 18:53
Алина Атласова, Лина Нова - «Песни о счастье»
22-06-2014, 02:13
Памяти Виктора Цоя
4-11-2013, 08:38
«Smokie» в Петербурге
6-12-2012, 10:37
В зале Академической Капеллы состоится первый концерт Санкт-Петербургского музыкального лицея Комитета по культуре «Путь к Парнасу»

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
282
4-02-2019, 10:33
Смертельное ДТП на Приморском шоссе
0
451
18-01-2019, 12:17
В Ленобласти в ДТП погибла женщина и маленький ребенок
0
371
17-01-2019, 14:14
В Ленобласти автомашина насмерть сбил пешехода
0
571
24-12-2018, 11:17
В Ленобласти иномарка сбила мужчину
Наверх