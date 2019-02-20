Питерские ХИТрюшки подарили сердце группе НА-НА

14 февраля состоялась премьера клипа на песню «Это все НА-НА!» - петербургского детского музыкального коллектива «ХИТрюшки» и легендарной группы «НА-НА».

«ХИТрюшки» – сегодня это одна из самых популярных и востребованных детских музыкальных групп России. Юных артистов с радостью ждут на крупнейших концертных площадках страны. «ХИТрюшки» постоянно выступают с российскими и зарубежными звездами, гастролируют по стране, и даже ведут радио и телевизионные программы.

«Идея родилась спонтанно, кто-то из детей на репетиции спел строчки из песни группы «НА-НА» - «Алёна». Мне стало интересно, оказывается наши ученики знают несколько их произведений. Наш друг, композитор Виталий Игнатенко показал новую музыку, в которую прекрасно вписалась фраза

«Это всё НА-НА», а поэтесса Александра Ардова написала текст. Отправили дэмо-песни группе, они через пару дней прислали готовый вариант, - делится Анна Соловьёва – художественный руководитель коллектива ХИТрюшки. - Съемки прошли Majestic Boutique Hotel Deluxe, в котором весь день снимали клип по локациям. Трек посвящаем 30-летию группы НА-НА! Мы признаемся им в большой любви, которая живет в наших сердцах! Мы слушаем вас, поём ваши песни и с нетерпением ждем каждого приезда в Петербург!»

Группа «НА-НА» - звезды российской эстрады, каждый концерт которых превращается в неповторимое зажигательное шоу. Уже 30 лет вся страна поет хиты: «Фаина», «Упала шляпа», «Красивая», тепло и трепетно воспринимают новые песни - «Зинаида», «Тук-Тук», «Легенда» и многие другие. Артисты умеют растопить зрительские сердца, зарядить положительными эмоциями и подарить незабываемый фееричный праздник.



«В сюжете клипа - конфликт поколений, но основная идея: в каждом времени есть место талантам. На удивление дети раскрепощенные, отработали очень легко и весело, - вспоминает группа «НА-НА». - Они заряжают своей энергетикой, поэтому с ними не устаешь».

«С детским коллективом ХИТрюшки работаю уже 5 лет, самый яркий момент в биографии, когда в 2014 году дети поздравили клипом президента России – В.В.Путина с днем рождения, о чем отметили даже западные СМИ – ВВС, SNN, RTVi, - комментирует продюсер проекта Звёзды&Дети Ирина Полуянова. – Очень часто выступают на ТВ-программах в Москве и Санкт-Петербурге, активная и подвижная группа».

В составе легендарной группы, созданной знаменитым продюсером и рок-музыкантом Бари Алибасовым, по-прежнему первые солисты — Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин, и новые таланты Михаил Игонин и Леонид Семидьянов.