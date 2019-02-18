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"Русское Чудо" - Олег Безинских

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63
Опубликовал: Jaani Kirik
+1
Фото:
culture.ru
Олег Безинских«Русское чудо» — этот титул прочно закрепился за певцом Олегом Безинских . Диапазон от баритона до сопрано позволяет ему

На свете есть много красивых голосов и чудесной камерной музыки, которые дарят нам хорошее настроение и создают позитив. Но есть особые голоса и особая музыка, которые запоминаются надолго. Слышать их вживую сплошное наслаждение.
Каждый голос ассоциируется у слушателей с какими-то произведениями, эпохами. Если вам скажут, что сегодня поет контртенор, то без всякой ошибки вы подумаете об эпохе барокко, именно тогда голоса кастратов и контртеноров проявили свое большее влияние на оперную сцену. Эту программу мы назвали «От барокко...» и теперь вы знаете почему.
Увлекательное путешествие на несколько столетий назад подарит петербургским зрителям обладателем редкого голоса контртенор, лауреат международных конкурсов Олег Безинских. В концерте прозвучит оперная, камерная музыка. Ирина Розанова познакомит слушателей с инструментальной органной музыкой.

Билеты можно приобрести в театральных кассах города и на сайте

25 марта, понедельник, 19:00
Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла
Санкт-Петербург, Невский пр., д. 22-24

«ОТ БАРОККО…»

Олег Безинских (контртенор)
Ирина Розанова (орган)

Источник: culture.ru
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