"Русское Чудо" - Олег Безинских

На свете есть много красивых голосов и чудесной камерной музыки, которые дарят нам хорошее настроение и создают позитив. Но есть особые голоса и особая музыка, которые запоминаются надолго. Слышать их вживую сплошное наслаждение.
Каждый голос ассоциируется у слушателей с какими-то произведениями, эпохами. Если вам скажут, что сегодня поет контртенор, то без всякой ошибки вы подумаете об эпохе барокко, именно тогда голоса кастратов и контртеноров проявили свое большее влияние на оперную сцену. Эту программу мы назвали «От барокко...» и теперь вы знаете почему.
Увлекательное путешествие на несколько столетий назад подарит петербургским зрителям обладателем редкого голоса контртенор, лауреат международных конкурсов Олег Безинских. В концерте прозвучит оперная, камерная музыка. Ирина Розанова познакомит слушателей с инструментальной органной музыкой.
Каждый голос ассоциируется у слушателей с какими-то произведениями, эпохами. Если вам скажут, что сегодня поет контртенор, то без всякой ошибки вы подумаете об эпохе барокко, именно тогда голоса кастратов и контртеноров проявили свое большее влияние на оперную сцену. Эту программу мы назвали «От барокко...» и теперь вы знаете почему.
Увлекательное путешествие на несколько столетий назад подарит петербургским зрителям обладателем редкого голоса контртенор, лауреат международных конкурсов Олег Безинских. В концерте прозвучит оперная, камерная музыка. Ирина Розанова познакомит слушателей с инструментальной органной музыкой.
Билеты можно приобрести в театральных кассах города и на сайте
25 марта, понедельник, 19:00
Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла
Санкт-Петербург, Невский пр., д. 22-24
«ОТ БАРОККО…»
Олег Безинских (контртенор)
Ирина Розанова (орган)