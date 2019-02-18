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» » Концерт хоровой музыки в Историческом парке

Концерт хоровой музыки в Историческом парке

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63
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
В Историческом парке «Россия – моя история» пройдет концерт хоровой музыки

28 февраля 2019 года в 19.00 в Историческом парке «Россия – моя история» пройдет совместное выступление смешанного хора Санкт-Петербургской духовной академии, женского хора Санкт-Петербургской духовной академии и мужского хора Московской Сретенской духовной семинарии, который существует уже больше 600 лет – с тех пор как в 1397 году был основан Московский Сретенский монастырь.

Основу хора составляют семинаристы, студенты Сретенской семинарии и выпускники Московской духовной семинарии и академии. Помимо регулярных служб в Сретенской обители, Сретенский хор поет на особо торжественных патриарших богослужениях в Московском Кремле, участвует в международных музыкальных конкурсах и миссионерских поездках Русской Православной церкви.

Исполнители смогли сохранить исконно русские традиции многоголосия и душу России – народные песни!

На концерте вы сможете насладиться высочайшим вокальным мастерством, чистым и наполненным звучанием, оригинальными обработками!

В программе мероприятия прозвучат духовные произведения и лучшие образцы песенной традиции России.

Вход свободный!

Исторический парк «Россия – моя история» расположен по адресу: ул. Бассейная, д. 32, стр. 1

Режим работы: вт – вс : с 10.00 до 20.00, пн – выходной день.

Источник: Пресс-служба Исторического парка «Россия – моя история»
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