Почему затопило Русский музей?

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Алексей Ковалев направил обращение в адрес прокурора Санкт-Петербурга Сергея Литвиненко с требованием провести проверку по факту протечки кровли в Михайловском дворце, в результате чего наносится ущерб экспонатам Государственного Русского музея (ГРМ).

Поводом для письма Алексея Ковалева в прокуратуру стали сообщения СМИ о протечках кровли Михайловского дворца, в результате которых водой залило фонды отдела древнерусского искусства и живописи XVIII — 1-й половины XIX вв. и фонды живописи второй половины XIX века — начала XXI века. В своем обращении Алексей Ковалев отмечает, что по данным авторитетных в искусствоведческой среде экспертов (http://gorod-812.ru/fondyi-russkogo-muzeya-zalivaet-taloy-vodoy/?fbclid=IwAR2kgMTxYplZDmL-nbA_4PCFuVRN3ws5O7ZLoE4tUU61WElP-cTtJAMpr3I), реальную угрозу ценным экспонатам составляет решение руководства музея о проведении масштабной реконструкции ГРМ вместо реализации мероприятий по текущему ремонту зданий музея, которые являются объектами культурного наследия народов РФ федерального значения XIX и XX веков (Михайловский дворец и Корпус Бенуа соответственно). Искусствоведы не исключают, что «предстоящая реконструкция <…>, которая требует массового перемещения экспонатов музея, <…> создает <…> угрозу их сохранности», проводится с нарушениями действующего законодательства и указывают на возможное «наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ» (халатность).

Алексей Ковалев просит Прокуратуру провести проверку деятельности руководства музея, приведшее к ветшанию Михайловского дворца и Корпуса Бенуа и возникновению опасности утраты ценных экспонатов ГРМ.

«При наличии оснований прошу принять меры прокурорского реагирования», - говорится в письме Алексея Ковалева.

Напомним, летом 2018 года 96 сотрудников музея, протестуя против опасной для его существования перестройки, поставили свои подписи под письмом в адрес руководства ГРМ, где были изложены многочисленные аргументы против будущей реконструкции. В том числе коллектив обращал внимание дирекции на высокий риск возникновения протечек в период таяния снега из-за неудовлетворительного состояния кровли над некоторыми помещениями Михайловского дворца и Корпуса Бенуа.

По жалобе сотрудников ГРМ Алексей Ковалев направил в прокуратуру Санкт-Петербурга письмо (http://spb.spravedlivo.ru/005159601.html) с требованием провести проверку изложенных заявителями фактов и потенциала сохранности всего комплекса Государственного Русского музея в рамках подготовки к его масштабной реконструкции. Однако тогда ведомство не выявило причин для прокурорского реагирования.

Напомним также, что реконструкцию Михайловского дворца по поручению Министерства культуры РФ предполагается провести на средства кредита Международного банка реконструкции, заказчиком работ является Фонд инвестиционных строительных проектов. Реконструкция предполагает возведение стеклянной крыши над двором и устройство межэтажного (возможно, нескольких) перекрытия, лифтовой шахты, лектория. По мнению сотрудников ГРМ, подписавших письмо к руководству музея, это означает "внедрение в конструкцию здания", что запрещено действующим законодательством. Музейщики также считают, что отсечение дворов от естественной вентиляции может повлечь за собой необратимые процессы (изменение влажности), недопустимые в условиях музейного хранения. Реконструкция предполагает масштабную передислокацию музейных фондов (отделы древнерусского, прикладного и народного искусства, отдел картинных рам и исторического музейного оборудования, научная библиотека, мастерская реставрации древнерусской живописи, сектор химико-биологических исследований, центр эстетического воспитания, фотолаборатория, фонд современной фотографии). В их числе переезду подлежат две особые бронекладовые, где хранятся изделия из драгметаллов и с драгоценными камнями (более 8000 единиц хранения). Коллектив музея убежден, что переезд приведет к утрате части коллекции, а также к разрушению сложившихся систем экспонирования и хранения.

Подготовка к реконструкции Государственного Русского музея ведется с осени 2018 года. Общая стоимость проекта, по сообщениям СМИ, оценивается в 20 000 000 $.