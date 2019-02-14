Реконструкция "Афган. Операция "Магистраль"

17 февраля 2019 года в парке Интернационалистов пройдет военно-историческая реконструкция «Операция «Магистраль», посвященная 30-й годовщине вывода советских войск из республики Афганистан.

Эхо афганской войны до сих пор тревожит наши умы и сердца. На протяжении 10 лет Советская Армия концентрировала на себе удар мирового терроризма и радикального исламизма, не давая ему расползтись по всей планете. День, который должны помнить не только ветераны той войны, но и вся страна, в Санкт-Петербурге уже не первый год проходит в формате военно-исторического фестиваля для всей семьи. Юбилейный 2019 год не стал исключением.

15 февраля почтить память Героев той войны жители города смогут в парке Интернационалистов в рамках торжественно-траурной церемонии с возложением цветов к памятнику воинам-интернационалистам. Для всех желающих в парке рядом с мемориалом будут открыты интерактивные выставочные площадки, где каждый сможет познакомиться с историей Афганской войны, бытом, экипировкой и вооружением советских солдат, а также увидеть эпизод военно-исторической реконструкции тех событий.

17 февраля территория парка Интернационалистов будет превращена в масштабное событийное пространство с особенным стилистическим оформлением, которое позволит перенести всех присутствующих – и зрителей, и участников – в Афганистан 80-х. Чтобы прочувствовать эпоху, для гостей мероприятия будут развернуты большие выставки: гарнизон советской армии, афганский кишлак и восточный базар.

С 12:00 реконструкторы познакомят с боевыми возможностями пулемета «Утес», прокатят на лошадях, проведут экскурсию внутри БТР-а и продемонстрируют лучшие образцы вооружения. Приятным дополнением к интерактивной программе станет концерт советской песни 80-х и восточная кухня.

В 14:00 на центральной площадке пройдет военно-историческая реконструкция операции «Магистраль» - одной и из самых известных операций афганской войны, связанной с подвигом 9 роты. Тридцать лет назад наши солдаты провели эту сложнейшую операцию, целью которой было спасти от голода жителей окруженного боевиками города Хост, который радикальные группировки держали в блокаде, пытаясь захватить его и сделать столицей исламского халифата. Все знают об этом сражении по фильму «9 рота». Десантники держали одну из высот над дорогой на Хост. Но в фильме изменили сценарий реальности. Участники военно-исторических клубов расскажут правду о том легендарном бое! Выстрелы гранатометов, рев моторов бронетранспортеров и решающая атака советских десантников - так пройдёт самая масштабная реконструкция афганской войны в России.

Организаторы мероприятия: Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга совместно с межрегиональной молодежной общественной военно-патриотической организацией «Красная Звезда».

14:00, 17 февраля 2019 года

Начало работы выставок – 12:00

Парк Интернационалистов, Санкт-Петербург

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