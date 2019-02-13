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» » Выставка Александры Фатеевой "Крымский пейзаж"

Выставка Александры Фатеевой "Крымский пейзаж"

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Опубликовал: Artmansarda
0
Фото:
art-mx.ru
"Крымская улочка"С 10 февраля по 9 марта галерея "Мансарда Художников" приглашает на выставку живописных работ А.Фатеевой "Крымский пейзаж"

С 10 февраля по 9 марта в Мансарде Художников проходит выставка Александры Фатеевой. Художница родилась в Краснодаре и окончила Академию Художеств. В студенчестве Александра и познакомилась с Крымом – с его прибрежными скалами, цветущими полями и потрясающими морскими видами. Следуя традициям русских импрессионистов и, в частности, Константина Коровина, Александра сочетает нежные светло-голубые тона спокойного моря с солнечной зеленью и ярко-розовыми всполохами цветов. Рассматривая картины Фатеевой, ее руины Херсонеса и скалистые берега, освещенные закатным солнцем, невозможно не вспомнить и вангоговское «Нет синего без желтого или без оранжевого».
Синий, желтый и оранжевый живут на многих полотнах Фатеевой, будь то оштукатуренные стены Алупки на фоне южного неба или высохшие июльские травы, окаймляющие бухту. Сейчас Александра преподает в Краснодарском художественном училище, активно выставляется и не забывает о крымских пейзажах. Посвященная им выставка в Мансарде Художников – своеобразное признание в любви:

«Крым сразу покорил и полюбился мне навсегда. Разнообразие ландшафтов, форм и цветов поражает и вдохновляет. Сразу хочется взяться за кисть. Работы появились благодаря нескольким поездкам в разные города Крыма, поэтому здесь и крутые горные склоны, сбегающие круто вниз улочки, и тихие южные дворики заплетенные виноградником, и цветущие парки с тенистыми соснами и, конечно, морские просторы. Пейзажи создаются с натуры. Только так можно передать всю полноту чувств, красок и впечатлений от увиденного».

Источник: art-mx.ru
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