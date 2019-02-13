ента новостей

23:06
СКА всухую обыграл «Спартак», но продолжает отставать от ЦСКА
18:22
Выставка Александры Фатеевой "Крымский пейзаж"
17:08
В Петербурга обокрали четырех туристов из Китая
17:04
Благодарность от Председателя Госдумы РФ получил прокурор Сергей Литвиненко
16:54
«Мусорная реформа» в Петербурге - кто готов?
13:16
В Петербурге начались этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика».
09:35
В Ленобласти соблазнили воспитаницу детского дома
09:26
Санкции снимут?
09:10
Намыва не будет
23:53
«Зенит» проиграл «Фенербахче»: виноват не только Мак
18:28
Друзь vs Бер: при чём здесь партия «Яблоко»?
10:55
Жителя Колпино заподозрили в педофилии.
10:39
Фильм-репортаж о спектакле-документе «ЖУРАВЛИКИ»
10:30
Фестиваль JAZZMAN
09:46
В Приморском районе задержали уличного грабителя
09:43
Основа успеха
09:42
В Петербурге с крыши дома на 14-летнюю девочку упала льдина
08:19
Протечки крыш
22:57
УНИКС обыграл ЦСКА в Единой Лиге ВТБ с разницей в 3 очка
17:07
Крупный ущерб муниципалитету Петербурга выявили правоохранители после запроса депутата Романова
16:30
Нечто в упаковке из-под молока – сертоловские школьники пожаловались на качество питания
12:16
Спектакль "Домовой"
12:13
Спектакль-концерт «Клавдия Шульженко. О жизни и любви»
12:10
В Петербурге задержали гражданина похитившего нескольких миллионов у своей знакомой
11:47
В Петроградском районе нашли повешенного украинца
10:50
Возвращение к реагентам?
09:18
А теперь плюсовая температура
00:38
Выиграв у «Кузбасса», «Зенит» уступил в Белгороде
23:31
Баскетбольный ЦСКА дома обыграл «Реал» в Евролиге
15:02
В Петербурге обрушилось здание котельной
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » В Петербурге начались этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика».

В Петербурге начались этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика».

0
60
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Читают все! Классные этапы «Живой классики» объединили читающих и нечитающих детей

В этом году соревнования начинаются с нового – классного этапа, в котором принимают участие все ученики класса, независимо от уровня интереса к чтению.

Классный этап – это возможность для каждого ученика почувствовать себя читателем. Не школьником, которого обязали прочитать программное произведение, а настоящим читателем, для которого книга становится другом или собеседником. Каждому участнику классного этапа предлагается выбрать одну книгу, которая произвела на него наибольшее впечатление. Выбранные книги не должны повторяться, но узнать, что выбрали одноклассники, можно только в диалоге с ними. Цель нового этапа – объединить всех учеников в общем обсуждении прочитанных книг. После обсуждения пройдут привычные конкурсу соревнования по чтению отрывка из выбранной книги, лучшие чтецы класса примут участие в школьном этапе «Живой классики».

«Конкурс зародился именно в Санкт-Петербурге, именно поэтому развитие данного региона очень важно для нас. В прошлом году региональный финал посетило более 300 человек: представители СМИ, педагоги, болельщики и зрители. Помимо конкурса юных чтецов, для участников из Петербурга проводятся конференции и образовательные проекты, организуются дополнительные конкурсы и посещения знаковых культурных мест города. Неизменный интерес к конкурсу среди участников, их учителей, родителей и просто зрителей, безусловно, показывает, что Петербург остаётся культурной столицей, в жизни которой творчество, образование и литература играют важную роль», –  объясняет куратор конкурса «Живая классика» в Санкт-Петербурге Маргарита Швецова.

Для проведения классного этапа нет определенных схем. Каждый куратор может придумать свою методику проведения классного этапа и даже принять участие в конкурсе между кураторами «Живой классики». Творческий подход к проведению конкурса будет оценен профессиональным жюри, в состав которого войдут методисты, преподаватели и сотрудники фонда «Живая классика». Заявки на конкурс кураторов принимаются до 28 февраля. В заявке необходимо указать следующую информацию о себе в электронном виде: имя, отчество, фамилию, возраст, род занятий, контактный телефон и электронный адрес, полное название образовательного учреждения, в котором работаете, и выслать на почту: pochta@youngreaders.ru. В теме письма следует написать: Конкурс «Лучшая методика проведения классного этапа». В 2019 году конкурс «Живая классика» проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Генеральный партнер проекта – компания «Норникель», генеральный спонсор – ГК «Просвещение».

«Проекты Фонда «Живая классика» объединяет позитивное мышление. Каждый из них раскрывает творческий потенциал активных детей и молодежи, помогает реализовать идеи и способности. Конкурс чтецов дает возможность не только проявить себя, но и кардинально меняет отношение и повышает интерес к чтению. Таким образом проект одновременно содействует решению задач и образования, и воспитания – формированию навыков командной работы, расширению кругозора, развитию интеллекта и творческих способностей», –  отметил первый вице-президент Группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников.

Подробнее о конкурсе «Живая классика» можно узнать на сайте https://youngreaders.ru и в социальных сетях: https://vk.com/young_readers, https://www.facebook.com/youngreaders.ru/, https://www.instagram.com/live_classics/.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

4-10-2018, 09:59
Подведены итоги федерального этапа конкурса «Учитель года - 2018»
26-09-2018, 19:41
«Письмо Татьяны к Онегину - заведомо провальная идея»
3-01-2017, 10:58
Из Петербурга в Гагаузию отправили 3 млн детских книг!
3-09-2016, 11:32
В Петербурге начался марафон знаний
25-06-2015, 10:01
Презентация книги о Берии
27-03-2013, 06:56
Судебные приставы подвели итоги первого этапа конкурса «Юный правозащитник-2013»

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
225
4-02-2019, 10:33
Смертельное ДТП на Приморском шоссе
0
393
18-01-2019, 12:17
В Ленобласти в ДТП погибла женщина и маленький ребенок
0
323
17-01-2019, 14:14
В Ленобласти автомашина насмерть сбил пешехода
0
533
24-12-2018, 11:17
В Ленобласти иномарка сбила мужчину
Наверх