Открытие выставки «Калевала в книжной графике»

11 февраля 2019 года (понедельник) в 16:00 в Санкт-Петербургской государственной библиотеке для слепых и слабовидящих (СПб ГБСС) состоится открытие интерактивной планшетной выставки «Калевала в книжной графике», которая познакомит посетителейс карело-финским поэтическим эпосом «Калевала». На выставке, подготовленной совместно с Государственным историко-архитектурным и природным музеем-заповедником «Парк Монрепо», будут представлены копии иллюстраций из полного издания книги «Калевала» 1933 года. Оформление книги выполнили ученики художественного объединения «Мастера аналитического искусства» под руководством П. Н.Филонова. На выставке можно будет тактильно познакомиться соскульптурой Тувия Лейтмана «Рождение Вяйнямёйнена», иллюстрирующей руны из эпоса, а также с национальным финским костюмом.

Выставка будет дополнена тематической литературой в различных форматах из фонда СПб ГБСС. В частности, будет представлена тактильная книга «Калевала», которая может заинтересовать юных посетителей.

В рамках мероприятия пройдет интерактивная лекция, посвященная истории формирования эпоса «Калевала». Лекцию проведет сотрудник музея-заповедника «Парк Монрепо»О.О. Прудникова. Выставка продолжит свою работу до 27 февраля 2019 года и будет открыта по рабочим дням с 15:00 до 18:00 по адресу: ул. Стрельнинская, д.11, 2-йэтаж (конференц-зал).

Вход свободный.