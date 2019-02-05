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» » Спектакль "Жан и Беатрис"

Спектакль "Жан и Беатрис"

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
9 февраля в 19.30 театр "Действие" приглашает на спектакль "Жан и Беатрис"

После игры король и пешка падают в одну коробку. Значит, надо успеть хорошо сыграть! Молодая наследница обещает вознаграждение тому, кто сумеет заинтересовать, взволновать и обольстить.

"Жан и Беатрис" - блестящая феерия сюра и условностей, тонкий юмор и неожиданные повороты сюжета! Спектакль, который никого не оставит равнодушным. По мотивам одноименной пьесы Кароль Фрешетт.

Это будет хорошая игра!
АКЦИЯ!!! Первые десять билетов для одного и первые десять билетов для двоих со скидкой более 30%! Билеты от 400 до 600 р

Приобретайте билеты со скидкой (в том числе по акции): https://radario.ru/events/340522/tickets (возможна комиссия платежных систем)

Запись в группе театра (для тех, кто не приобрел билеты по ссылке выше): https://vk.com/topic-111719443_39895273

Отзывы: https://vk.com/topic-111719443_37790325

Адрес: "Территория Город", Конюшенная пл., д. 2В

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