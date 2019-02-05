Мюзикл «Синатра и Монро. Трагедия маленькой девочки»

«Мистер Голубые глаза» и самая сексуальная блондинка всех времён и народов - Фрэнк Синатра и Мэрилин Монро. Он дарил ей подарки, окружал любовью и заботой, пытаясь вытащить из очередной депрессии. А она ответила ему отказом на предложение руки и сердца незадолго до своей трагической смерти.

Правдивая история о жизни великих звёзд, основанная на переписках, личных дневниках и воспоминаниях Мэрилин Монро и камердинера Фрэнка Синатры — Джорджа Джейкобса.

9 марта. Особняк «Пальма» (переулок Пирогова, 18)

Постановка будет показана в рамках фестиваля JAZZMAN

В главных ролях: Дмитрий Носков и Янина Мелехова

Стоимость входных билетов до 5 февраля - 800 рублей, с 6 февраля - 1000 рублей.

Билеты можно приобрести по ссылке: https://jazzmanfest.ru