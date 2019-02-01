Смольный собор в Санкт-Петербурге: от истоков к современному

Смольный санкт-петербургский храм расположился на левом побережье величественной реки Невы, неподалеку от одноименного двора, где буквально несколько десятков лет назад занимались варением корабельной смолы. Собор является достоянием и составляющей архитектурного ансамбля Смольной монастырской обители. При возведении архитекторы придерживались концепции барокко XVII—XVIII веков, что отражается в каждой детали интерьера и экстерьера здания, в которых удалось объединить изысканность европеизированной архитектуры и некую чопорность древнего русского зодчества.

История возведения Смольного собора

Согласно общеизвестным сведениям, дочь Петра I Елизавета желала стать инокиней и решила возвести монастырскую обитель на побережье Невы, где когда-то красовались дворцовые стены, за которыми девушка провела свои юношеские годы. Возведение монастыря было поручено гениальному архитектору того времени – Б. Растрелли. Начало строительству было положено в 1748 году.

Центральную позицию должен был занять собор, конструкция которого создавала эффект парения сооружения, устремленного в высоту. Всего внутри здания может уместиться порядка 6 тысяч человек. К сожалению, строительство пошло не по плану, так как ведущий архитектор скончался в 1771 году, не увидев воочию собственное творение.

Стоит отметить, что срок строительства всей монастырской обители составил 87 лет. Его сперва назвали Воскресенским, но позднее переименовали в Смольный. 1922 год принес большие убытки собору, который был полностью разграблен, начиная балюстрадами из хрусталя, заканчивая проповеднической кафедрой. Восстановление Смольного собора в Санкт-Петербурге состоялось лишь в 1971 году.

Особенности наружного и внутреннего соборного убранства

Изначально хотелось бы сказать о композиционной целостности наружного убранства собора с монастырем. К числу особенностей комплекса можно отнести:

Преобладание голубых оттенков в экстерьере собора; Наличие белокаменной лепки, делающей композицию максимально живописной и праздничной; Угловые церквушки, располагающиеся по бокам храма; Наличие пяти соборных глав, четыре из которых отведены под колокольни (идея, внедренная императрицей Елизаветой); Ажурность храмовой оградки, отлитой по изображению Стасова.

Что касается внутреннего убранства, то его организацией занимался архитектор Стасов. Особенность интерьера заключается в его простоте и одновременной торжественности – просторный зал, большие иконостасы, отделанные мраморными плитами, хрустальная балюстрада, известные во всем мире реликвии (образ «Воскресение Христово», автором которого является Венецианов и «Введение во храм Пресвятой Богородицы»).

Всё это делает Смольный собор одним из наиболее часто посещаемых мест в Санкт-Петербурге, ведь он является частью государственного памятного музея «Исаакиевский собор», где организовываются концертные программы, живописные выставки, представления экспонатов декоративного и прикладного искусства.

Официальный сайт собора: http://www.cathedral.ru/smolnii_sobor