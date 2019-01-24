День российского студенчества в Петербурге

25 января 2019 года, в день памяти святой мученицы Татианы, Воскресенский Смольный собор и Ассоциация содействия духовно-нравственному просвещению «Покров» при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями проводят серию мероприятий, посвященных празднованию Дня российского студенчества.

Руководители Санкт-Петербурга и вузов города, духовенство, студенты и курсанты начнут празднование с Божественной Литургии в Воскресенском Смольном соборе, которую возглавит преосвященнейший Серафим епископ Петергофский, ректор Санкт-Петербургской Духовной Академии.

По окончании богослужения состоится поздравление студентов представителями руководства города и ректорского корпуса, традиционная церемония награждения Почетным знаком святой Татианы за особый вклад в духовно-нравственное просвещение и активное участие в социальной деятельности.

Торжества в Смольном соборе продолжатся выступлением участников V Международного хорового фестиваля духовной музыки «Зимняя сказка», а в Государственном университете состоится завершающий праздничную программу Татьянинский Покровский бал.

Много лет Ассоциация «Покров», объединяющая ведущие вузы Санкт-Петербурга организует и проводит общегородские студенческие балы. Каждый бал Ассоциации носит духовно-просветительский и воспитательный смыслы. В этом году Татьянинский Покровский бал посвящен теме искренности и честности перед другими и перед самим собой. Во время бала будут работать творческие мастерские, а в перерыве между отделениями - фуршет. Пригласительные билеты на бал распространялись только среди студентов Санкт-Петербургских вузов, прошедших танцевальную подготовку на проводимых Ассоциацией мастер-классах. Необходимым условиям для участия в бале является соблюдение студентами дресс-кода бала.