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Выставка «Христос в темнице»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Visit Petersburg
В начале 2019 года в петербургском Манеже открылась выставка «Христос в темнице»

Выставка посвящена достаточно редкому, но важному в православной иконографии сюжету – «Христос в темнице» («Спас Полунощный») — заточению Иисуса Христа, подвергнутого поруганию и ожидающего восхождения на Голгофу. Страждущий Христос изображался сидящим, обнаженным или облаченным в подир, с терновым венком на голове и, чаще всего, с прижатой к щеке правой рукой. В пространстве Манежа покажут более 30 скульптур середины XVII — начала XIX веков.

Деревянная скульптура на эту тему появилась в России сравнительно поздно, в VII веке, и получила распространение в следующих двух столетиях. Первые скульптурные изображения Христа в темнице были выполнены белорусскими резчиками, работавшими для патриарха Никона. В Воскресенском соборе Новоиерусалимского монастыря под Москвой, который создавался наподобие храма над Гробом Господним в Иерусалиме, рядом с Голгофским приделом была устроена «темничка», куда поставили такую скульптуру.

Храмовые скульптуры («иконы резные, или истесанные, издолбленные, изваянные») периодически оказывались под запретом. Тем не менее, в провинции, в отдаленных от столицы местах, их не уничтожали. Создание киотов-темниц внутри храмов завершилось в первой половине XIX века. Возникшие под европейским влиянием, они, конечно, связаны с народной культурой. Широкую известность получили так называемые «пермские боги», в характерных позах, с выразительными лицами, причудливо сочетающие европейскую стилистику с азиатским характером.

В выставочном проекте Манежа участвуют: Государственная Третьяковская галерея, Государственный русский музей, Пермская государственная художественная галерея, Моршанский историко-художественный музей, Переславль-Залесский музей-заповедник, Музей истории религии, Тотемское музейное объединение и другие музеи.

Куратор — Семен Ильич Михайловский, ректор петербургской Академии Художеств, Комиссар павильона России на Венецианской биеннале

Дизайнер выставки — Антон Горланов

Адрес: Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, 1

Источник: Visit Petersburg
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