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«Жить вечно» – тема фестиваля науки и технологий Geek Picnic в РФ

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Опубликовал: NewsOnline
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Фото:
vk.com
В России в девятый раз состоится фестиваль науки и технологий Geek Picnic

«Жить вечно» - тема фестиваля этого года», - сообщили организаторы самого масштабного фестиваля науки и технологий Geek Picnic.
- Возможно ли жить вечно и все ли этого хотят, что такое смерть? Мы поговорим не только о вечной жизни человека, но и о цифровом, квантовом и других видах бессмертия. Как скоро можно будет скопировать наше сознание и загрузить его в облако, какие технологии помогут общаться с умершими людьми? Как долго планета сможет ещё вынести людей и что делать после того, как ее ресурсы будут исчерпаны, — это лишь некоторые способы раскрытия темы вечной жизни».
Open air науки и технологий Geek Picnic пройдёт 6-7 июля в Санкт-Петербурге в парке Победы на Крестовском острове, 13-14 июля в Москве на Воробьёвых горах и 14-15 сентября в Краснодаре.
Темами фестиваля станут биотехнологии и медицина, футурология и космос, искусственный интеллект и нейробиология, онлайн обучение и геймификация, этика и экология, урбанистика и многое другое.
Впервые фестиваль будет готов принять юных и даже новорожденных гиков.
Open air посетят мировые знаменитости, имена которых организаторы пока не раскрывают, но намекают, что соавтору Стивена Хокинга уже куплен билет на самолёт и что несколько известных зарубежных учёных и популяризаторов науки уже подписали договоры.
До 1 февраля, до объявления хедлайнеров фестиваля, билеты можно купить по цене 750 рублей, 1 февраля цена повысится до 1250 рублей.
В этом году фестиваль Geek Picnic пройдёт в 9 раз. На сегодняшний день Geek Picnic — крупнейший в России международный open air, посвященный науке и технологиям. Каждое лето фестиваль собирает на своих площадках экспертов со всего мира: ученых, инженеров, программистов, футурологов, художников — визионеров, чтобы попробовать приоткрыть завесу в мир будущего.
На фестиваль приезжают гости со всей России и из-за рубежа. В 2018 году Geek Picnic в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре посетило более 90 000 человек.
Гостями Geek Picnic в разные годы были «киборг»-активист Нил Харбиссон, первый человек с искусственным зрением Дженс Науманн, барабанщик с роботизированной рукой Джейсон Барнс, модель и певица Виктория Модеста, режиссеры Кирилл Серебреников, Андрей Могучий, Максим Диденко, космонавт-испытатель Сергей Рязанский, Анатолий Вассерман, художница Боряна Росса, ведущий «Разрушителей легенд» Джейми Хайнеман, популяризатор науки Ричард Докинз, астрофизик Лоуренс Краусс, эксперт в области физики элементарных частиц, теории струн и космологии Лиза Рэндалл, бывший сотрудник Google и автор книги «Все лгут. Поисковики, Big Data и Интернет знают о вас всё» Сет Стивенс-Давидовиц и многие другие. На связь с участниками фестиваля с борта МКС выходили космонавты Геннадий Падалка и Михаил Корниенко.
Официальный сайт фестиваля: http://geekpicnic.me
Группы в социальных сетях:
https://m.vk.com/geekpicnic
https://m.facebook.com/geekpicnic
https://www.instagram.com/geekpicnic/


Источник: geekpicnic.me
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