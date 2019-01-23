«Жить вечно» – тема фестиваля науки и технологий Geek Picnic в РФ

«Жить вечно» - тема фестиваля этого года», - сообщили организаторы самого масштабного фестиваля науки и технологий Geek Picnic.

- Возможно ли жить вечно и все ли этого хотят, что такое смерть? Мы поговорим не только о вечной жизни человека, но и о цифровом, квантовом и других видах бессмертия. Как скоро можно будет скопировать наше сознание и загрузить его в облако, какие технологии помогут общаться с умершими людьми? Как долго планета сможет ещё вынести людей и что делать после того, как ее ресурсы будут исчерпаны, — это лишь некоторые способы раскрытия темы вечной жизни».

Open air науки и технологий Geek Picnic пройдёт 6-7 июля в Санкт-Петербурге в парке Победы на Крестовском острове, 13-14 июля в Москве на Воробьёвых горах и 14-15 сентября в Краснодаре.

Темами фестиваля станут биотехнологии и медицина, футурология и космос, искусственный интеллект и нейробиология, онлайн обучение и геймификация, этика и экология, урбанистика и многое другое.

Впервые фестиваль будет готов принять юных и даже новорожденных гиков.

Open air посетят мировые знаменитости, имена которых организаторы пока не раскрывают, но намекают, что соавтору Стивена Хокинга уже куплен билет на самолёт и что несколько известных зарубежных учёных и популяризаторов науки уже подписали договоры.

До 1 февраля, до объявления хедлайнеров фестиваля, билеты можно купить по цене 750 рублей, 1 февраля цена повысится до 1250 рублей.

В этом году фестиваль Geek Picnic пройдёт в 9 раз. На сегодняшний день Geek Picnic — крупнейший в России международный open air, посвященный науке и технологиям. Каждое лето фестиваль собирает на своих площадках экспертов со всего мира: ученых, инженеров, программистов, футурологов, художников — визионеров, чтобы попробовать приоткрыть завесу в мир будущего.

На фестиваль приезжают гости со всей России и из-за рубежа. В 2018 году Geek Picnic в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре посетило более 90 000 человек.

Гостями Geek Picnic в разные годы были «киборг»-активист Нил Харбиссон, первый человек с искусственным зрением Дженс Науманн, барабанщик с роботизированной рукой Джейсон Барнс, модель и певица Виктория Модеста, режиссеры Кирилл Серебреников, Андрей Могучий, Максим Диденко, космонавт-испытатель Сергей Рязанский, Анатолий Вассерман, художница Боряна Росса, ведущий «Разрушителей легенд» Джейми Хайнеман, популяризатор науки Ричард Докинз, астрофизик Лоуренс Краусс, эксперт в области физики элементарных частиц, теории струн и космологии Лиза Рэндалл, бывший сотрудник Google и автор книги «Все лгут. Поисковики, Big Data и Интернет знают о вас всё» Сет Стивенс-Давидовиц и многие другие. На связь с участниками фестиваля с борта МКС выходили космонавты Геннадий Падалка и Михаил Корниенко.

Официальный сайт фестиваля: http://geekpicnic.me

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