В Красном Селе реконструируют битву за блокадный Ленинград

Операция «Январский гром» - самое грандиозное сражение за Ленинград. 19 января 2019 года день-в-день состоится военно-историческая реконструкция «За Ленинград! Освобождение Красного Села», посвященная 75-летию полного освобождения города от фашистской блокады. Именно в Красном селе победа Красной Армии предрешила судьбу непокоренного Ленинграда.

С 12.00 на Гатчинском шоссе развернётся военно-исторический фестиваль:

- настоящие танки, самоходки, пушки, минометы и пулеметы заполнят сектора музея под открытым небом

- заработает интерактивное пространство: военно-исторические лагеря с экскурсиями для детей и взрослых. Формат "живых" экспозиций позволит всем зрителям стать очевидцами 1944 года

- связисты, медики, разведчики, отделение НКВД и фронтовые музыканты проведут викторины и «Уроки Мужества» с молодежью

- будут доступны уникальные выставки оружия, которое можно брать в руки

В 14:00 начнётся реконструкция боя за Ленинград. Посетители увидят батальные сцены и воздушные «кульбиты» самолетов. В ходе реконструкции будут показаны подвиги советских медиков, ценой собственной жизни спасавших солдат на поле боя, подвиги советских танкистов, пулеметчиков – зенитчиков и пехотинцев, до последней капли крови сражавшихся на Красносельском рубеже.

По команде в атаку поднимется пехота РККА и над полем боя прозвучит громкое «УРА!». Оставшиеся в живых немецкие захватчики сдадутся, и на землю полетят сорванные немецкие знамена. Над городом Красное Село будет гордо реять Красное Знамя Победы!

Для гостей фестиваля предусмотрена парковка рядом с шоссе, биотуалеты, полевая кухня с горячей кашей и чаем. Во время боя зрители будут стоять на расчищенной дорожке, с которой открывается обзор на все поле. Вход свободный.

Мероприятие проводится Администрацией Красносельского района Санкт-Петербурга.

19 января 2019 г., с 12.00, начало боя в 14:00

Красное Село, Гатчинское шоссе 54

Официальная страница События: ЗаЛенинград.рф