ента новостей

15:12
Бесплатная юрпомощь
13:13
Воду можно пить
13:06
В Красном Селе реконструируют битву за блокадный Ленинград
12:52
В Петербурге отремонтируют вентиляционную шахту метро
12:29
Фестиваль Мужского Джазового вокала JAZZMAN
12:25
Шоу музыкального коллектива Not jazz band
12:17
В Ленобласти в ДТП погибла женщина и маленький ребенок
12:14
В Купчино лжегазовщик обокрал пенсионерку
22:53
Шайба Дацюка стала победной в игре с московским «Динамо»
19:36
Выставка народного художника СССР в галерее "Мансарда Художников"
19:34
Петербург: поле для спекуляции на детях
19:33
Ленты Ленинградской Победы раздадут у метро
19:29
Люди предпенсионного возраста получат право на бесплатную юридическую помощь
14:14
В Ленобласти автомашина насмерть сбил пешехода
11:15
Лекция об Арктике
09:42
Оптимистичный прогноз?
23:13
Победа УНИКСа осложнила положение «Зенита» в Еврокубке
14:46
На химзаводе в Ленобласти прогремел взрыв
11:10
На севере Петербурга задержали сбытчика амфетамина
10:56
В Красном Селе ограбили магазин «Дикси»
08:51
Это уже не экстремизм
08:19
Первое заседание
23:38
Без Сергея Карасёва «Зенит» проиграл середняку чемпионата Испании
22:12
Неожиданная оплеуха от «Нефтехимика»
13:02
Мировая премьера фильма «Мальчик русский»
11:20
Крещенский музыкальный концерт «Зимнее настроение»
10:43
В Ленобласти тушили пожар в квартире
10:12
На Васильевском острове задержали мужчину, напавшего на работницу цветочного магазин
09:36
В Кронштадте мальчик упал с высоты
08:30
Как соблюдать закон о тишине?
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » В Красном Селе реконструируют битву за блокадный Ленинград

В Красном Селе реконструируют битву за блокадный Ленинград

0
16
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ММО ВПО "Красная Звезда"
Мощь «Январского грома»: в Красном Селе реконструируют битву за блокадный Ленинград

Операция «Январский гром» - самое грандиозное сражение за Ленинград. 19  января 2019 года день-в-день состоится военно-историческая реконструкция «За Ленинград! Освобождение Красного Села», посвященная  75-летию полного освобождения города от фашистской блокады. Именно в Красном селе победа Красной Армии предрешила судьбу непокоренного Ленинграда.

С 12.00 на Гатчинском шоссе развернётся военно-исторический фестиваль:

- настоящие танки, самоходки, пушки, минометы и пулеметы заполнят сектора музея под открытым небом

- заработает интерактивное пространство: военно-исторические лагеря с экскурсиями для детей и взрослых. Формат "живых" экспозиций позволит всем зрителям стать очевидцами 1944 года

- связисты, медики, разведчики, отделение НКВД и фронтовые музыканты проведут викторины и «Уроки Мужества» с молодежью

- будут доступны уникальные выставки оружия, которое можно брать в руки

В 14:00 начнётся реконструкция боя  за Ленинград. Посетители увидят батальные сцены и  воздушные «кульбиты» самолетов. В ходе реконструкции будут показаны подвиги советских медиков, ценой собственной жизни спасавших солдат на поле боя, подвиги советских танкистов, пулеметчиков – зенитчиков и пехотинцев, до последней капли крови сражавшихся на Красносельском рубеже.

По команде в атаку поднимется пехота РККА и над полем боя прозвучит громкое «УРА!». Оставшиеся в живых немецкие захватчики сдадутся, и на землю полетят сорванные немецкие знамена.  Над городом Красное Село будет гордо реять Красное Знамя Победы!

Для гостей фестиваля предусмотрена парковка рядом с шоссе, биотуалеты, полевая кухня с горячей кашей и чаем. Во время боя зрители будут стоять на расчищенной дорожке, с которой открывается обзор на все поле. Вход свободный.

Мероприятие проводится Администрацией Красносельского района Санкт-Петербурга.

19  января 2019 г., с 12.00, начало боя в 14:00

Красное Село, Гатчинское шоссе 54

Официальная страница События: ЗаЛенинград.рф

Источник: ММО ВПО "Красная Звезда"
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

14-09-2018, 15:36
Военно-историческая реконструкция «Подвиг Авроровцев»
11-05-2018, 16:32
Военно-историческая реконструкция «Последний бой»
22-02-2018, 13:57
Военно-исторический фестиваль «Боевая Сталь»
29-01-2018, 20:55
Военно-историческая реконструкция салюта «Ленинградский салют»
26-01-2018, 12:48
Реконструкция Победного салюта
25-01-2018, 11:25
Салют на Марсовом поле в День полного снятия блокады Ленинграда

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
62
Сегодня, 12:17
В Ленобласти в ДТП погибла женщина и маленький ребенок
0
114
Вчера, 14:14
В Ленобласти автомашина насмерть сбил пешехода
0
309
24-12-2018, 11:17
В Ленобласти иномарка сбила мужчину
0
332
20-12-2018, 11:00
На севере Петербурга 14-летняя девочка попала под автомашину
Наверх