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Выставка народного художника СССР в галерее "Мансарда Художников"

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Опубликовал: Artmansarda
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Фото:
art-mx.ru
С 10 января по 9 февраля в галерее "Мансарда Художников" пройдет выставка Ильи Трофимовича Богдеско.

Илья Трофимович Богдеско – Народный художник СССР, автор прекрасных иллюстраций к классическим произведениям европейской литературы, выдающийся каллиграф и шрифтовик. Он оформил более 100 книг и в течение 5 лет работал над иллюстрациями к «Дон Кихоту» Сервантеса. Мансарда Художников представляет выставку И. Т. Богдеско, в которую вошли эстампы из этого цикла и другие иллюстрации из коллекции его друга и соратника В. П. Третьякова.
Творческий девиз Богдеско: «Всегда по-своему, но каждый раз по-разному». На протяжении всего творческого пути художнику было важно оставаться собой и следовать собственным эстетическим принципам. Он работал, «чувствуя зрителя за своей спиной», но никогда не поддаваясь стороннему влиянию. Конечно, Илья Трофимович внимательно относился к наследию других мастеров. Произведение Сервантеса в свое время иллюстрировали Гойя, Хогарт, Доре и Пикассо. Богдеско учился у своих предшественников, но не буквально, забывая себя под гипнотической силой их произведений, а сохраняя собственный взгляд. Для него это возможность научиться не столько художественным приемам, сколько способности видеть и рассуждать. Этому же он учился и у молодых художников с их свежим видением.
Главный принцип Богдеско как иллюстратора – это соблюдение цельности книги. Каждый элемент издания должен быть связан с другим, все должно работать на полное раскрытие авторского замысла. Пестрота и разностильность оформления недопустимы. Именно поэтому Илья Трофимович заинтересовался каллиграфией и освоил работу со шрифтами – цельность книги создает идеальные условия для ее восприятия. Богдеско старался прочувствовать текст и не изображать его буквально, а пропустить через собственные ощущения, будто он сам был свидетелем этих событий. Он хотел понять героев настолько, чтобы узнавать их среди друзей, родных, знакомых, случайных прохожих на улице. Только так можно перебросить мостик между писателем и читателем, оставив у последнего ощущение правды происходящего.
Сам Богдеско писал: «Часто в мучительные часы творчества я проклинаю свою работу, проклинаю свои иллюстрации и говорю себе(в который раз!), что эти станут последнею пыткою! Пусть этим делом занимается тот, кому они не доставляют столько мук. Но когда через месяц или больше вдруг без всякого усилия, порою легко, незаметно, до смешного просто, появляется рисунок, окупается все: и мучения, и тоска, и злость, и разочарование. И снова я окунаюсь в омут и круговорот иллюстраций! И думаю: если бы читатель знал! Впрочем, он не знает – и правильно! Когда ешь хлеб, тоже ведь не знаешь, вернее, не думаешь… Самые большие муки и самые большие радость доставляет мне книжная иллюстрация. Наверное, это и есть мое призвание, моя истинная любовь».

Источник: art-mx.ru
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