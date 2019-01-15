Крещенский музыкальный концерт «Зимнее настроение»

17 января 2019 года в 16.00 в Мраморном зале Константиновского дворца зазвучит прекрасная музыка в исполнении учащихся Детской музыкальной школы № 17 им. А.Г. Рубинштейна (г. Петергоф).

Новый 2019 год молодые музыканты начнут с исполнения шедевров народного русского и зарубежного фольклора.

Скрипка, рояль, гитара, саксофон, арфа, гобой – это только малая часть инструментов, виртуозное владение которыми учащиеся продемонстрируют перед родителями, педагогическим составом и почётными гостями.

У всех участников вечера будет возможность познакомиться с историей залов и гостиных Константиновского дворца во время обзорной экскурсии.

Концерт пройдет в рамках музыкальных культурно-просветительского проекта «Константиновский – детям!».