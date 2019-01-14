Выставка «Во имя жизни. Спасенное детство»

25 января в 12.00 в Историческом парке «Россия – моя история» состоится открытие межрегиональной выставки «Во имя жизни», приуроченной к 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и посвященной теме эвакуации жителей блокадного города. Целью проекта является сохранение исторической памяти, формирование и развитие нравственно-патриотических ценностей у молодого поколения. В рамках интерактивной выставки будет рассказано о феномене эвакуации и героизме жителей города-героя Ленинграда.

Эвакуация ленинградцев - одна из памятных страниц обороны города в период Великой Отечественной войны и блокады. За двадцать месяцев (с 29 июня 1941 г. по 1 апреля 1943 г.) осажденный город покинули свыше 1,7 млн. человек. География их расселения была обширной. Город Молотов и Молотовская область (в настоящее время – город Пермь и Пермский край) стали одними из важнейших узлов эвакуации.

При создании выставки особый акцент был сделан на культурном и духовно-нравственном подвиге ленинградцев и факторе экономического, научного и культурного роста принимавших регионов. Сквозь призму восприятия времени и воспоминаний очевидцев были созданы инсталляции – эвакуационный госпиталь, детский дом, железнодорожный вагон, теплоход. Посредством экспонатов рассказывается о развитии промышленности и культуры в районах эвакуации.

Отдельная часть экспозиции «Спасённое детство» посвящена Легаевскому интернату в Молотовской области, куда были эвакуированы воспитанники и сотрудники детского сада №20 Октябрьского района Ленинграда. Основой выставки стали уникальные материалы – стихи, стенгазеты, фотографии и воспоминания эвакуированных детей, копии их рисунков. Предметный ряд дополнен декорациями и мультимедийными интерактивными системами, что позволит юным посетителям прикоснуться к миру сверстников, прошедших тяжелый путь взросления в военный период, осмыслить сложнейший исторический период Великой Отечественной войны. На выставке представлены результаты поисково-исследовательской деятельности современных петербургских школьников.

Помимо эвакуации Ленинграда, экспозиция «Во имя жизни. Спасённое детство» отдельным разделом рассказывает о трагедии гражданской войны в Испании 1936-1939 гг., вследствие которой тысячи испанских детей и подростков были эвакуированы в СССР, где обрели свой новый дом. Более ста испанских юношей и девушек ушли добровольцами на фронт в составе Ленинградской армии народного ополчения, регулярных частей Красной армии, партизанских отрядов. Более пятидесяти пали смертью храбрых при защите Ленинграда. На выставке будут представлены фотодокументы, рассказывающие о «ленинградских испанцах».

Выставка организована совместно с ТАСС-СЕВЕРО-ЗАПАД, РОО «Пермское землячество», ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных», ФГБУКИ «Военно-медицинский музей», музеем "Дети и дошкольные работники осажденного Ленинграда" при СПб ГБПОУ "Педагогический колледж №8", АО «Центр выставочных и музейных проектов», Государственным Русским музеем, Центральным государственным архивом кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, Государственным архивом Пермского края, Санкт-Петербургским государственным университетом промышленных технологий и дизайна.

Выставка продлится до 10 февраля 2019 г.

Вход свободный.