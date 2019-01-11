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» » Vector Five. Душевная Акустика

Vector Five. Душевная Акустика

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46
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
VECTOR FIVE – это музыка мира, наполненная любовью, искренними нотами света и позитивного настроя!

VECTOR FIVE – это музыка мира, наполненная любовью, искренними нотами света и позитивного настроя!

Музыка, у которой нет возраста, нет границ восприятия! Она хороша для всех, для каждого по-своему! Неважно кто ты и откуда, важно, чтобы ты умел чувствовать, ведь это живая, позитивная, светлая музыка!
Многие её называют антидепрессантом! Некоторые говорят, что Vector Five, повлиял, на их жизнь в лучшую сторону и это помогло им измениться, стать светлее и добрей. А в этом вся основа творчества проекта , чтобы люди умели быть счастливыми и радостными!
Музыка втянула в себя большое разнообразие стилей: инди, рок, фанк, регги, джаз, фолк, хип-хоп, этно, латино.

Начало: 18 января, 20:00
Билеты: http://k7.su/tickets?vector-five

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