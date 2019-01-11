Vector Five. Душевная Акустика

VECTOR FIVE – это музыка мира, наполненная любовью, искренними нотами света и позитивного настроя!

Музыка, у которой нет возраста, нет границ восприятия! Она хороша для всех, для каждого по-своему! Неважно кто ты и откуда, важно, чтобы ты умел чувствовать, ведь это живая, позитивная, светлая музыка!

Многие её называют антидепрессантом! Некоторые говорят, что Vector Five, повлиял, на их жизнь в лучшую сторону и это помогло им измениться, стать светлее и добрей. А в этом вся основа творчества проекта , чтобы люди умели быть счастливыми и радостными!

Музыка втянула в себя большое разнообразие стилей: инди, рок, фанк, регги, джаз, фолк, хип-хоп, этно, латино.

Начало: 18 января, 20:00

Билеты: http://k7.su/tickets?vector-five