Возвращение финского Bassline пионера Rico Tubbs в Санкт-Петербург, в рамках шоукейса лейбла FAT VIBEZ Records в клубе Fusion.

Rico Tubbs, получивший мировую известность под псевдонимом DJ Infekto в составе легендарных Bomfunk MC’s, дважды был представлен в номинации «Лучший DJ Финляндии», продолжает неизменно завоевывать верхние строчки чартов и поражать своей неуёмной энергией. Его способность гармонично и искусно смешивать разнообразные стили, создавать сложные, но удивительно позитивные композиции, принесла ему любовь тысяч поклонников.

Специальными гостями вечеринки станут резиденты промо-группы Shift Moscow - Cash, Brix, 1st Break.

Локальную поддержку обеспечат Outselect, Iva, Timij, Shinder, Virtus, Svdj.

01 Февраля

FAT VIBEZ Session feat. RICO TUBBS

Fusion Club, Наб. канала Грибоедова 7

Начало в 23:00

Предварительная продажа билетов по 300 RUB: https://goo.gl/bQ2rcS

Цена на входе: 500 RUB.