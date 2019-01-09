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Выставка «Эпоха Гранина»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
myhistorypark.ru
Выставка «Эпоха Гранина» в Историческом парке «Россия-моя история»

17 января в 15.00 в зале для размещения временных экспозиций Исторического парка «Россия – моя история» состоится открытие межмузейной выставки, приуроченной к 100-летию со дня рождения известного советского и российского писателя и общественного деятеля Даниила Александровича Гранина.

Выставка «Эпоха Гранина» расскажет об истории жизни и творчестве писателя, неразрывно связанных с городом на Неве.

Основу экспозиции составят копии фотодокументов и предметы, связанные с жизнью писателя и воссоздающие атмосферу его эпохи.

Экспонаты расскажут о студенческих годах, первом литературном опыте писателя, периоде Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.

Архивные материалы освещают историю Кировского ополчения и военного пути Даниила Гранина. Предметы блокадного быта позволят прочувствовать атмосферу осажденного города.

Отдельный раздел экспозиции посвящен литературной деятельности 50-90-х гг. ХХ века и послевоенной жизни Ленинграда.

Выставка будет включать специальную интерактивную зону, воссоздающую обстановку рабочего кабинета писателя второй половины ХХ века. Информация также будет представлена и посредством мультимедийных носителей.

В рамках выставки будут организованы тематические экскурсии. При помощи аудиогида посетители смогут услышать воспоминания Даниила Гранина.

Выставка организована СПб ГБУК «Музейно-выставочный центр» совместно с фондом сохранения и популяризации наследия Даниила Гранина, музеями, государственными архивами и общественными фондами  Санкт-Петербурга.

Выставка продлится до 17 февраля.

Вход свободный.

Исторический парк «Россия – моя история» расположен по адресу: ул. Бассейная, д. 32, стр. 1

Режим работы: вт – вс : с 10.00 до 20.00, пн – выходной день.

Источник: Пресс-служба исторического парка "Россия - Моя история"
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