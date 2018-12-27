Зажигательная фанк-пати в пространстве FREEDOM

Лучшее из мира Ghetto & Bass Funk / Hip-Hop / Funky Breaks / BreakBeat / Disco & Boogie music в сетах от признанных знатоков жанров dj’s Quest / Lexani / Shinder / Boogie Fek / Keet & friends на главном танцполе, live show & perfomance при участии музыкантов групп ОПА! & Dobranotch + специальные гости в Music Hall, масштабные видео-инсталяции, подарки от наших друзей и вкуснейшие угощения ожидаются в программе праздника. Вечеринка пройдет в самом центре Петербурга — пространстве FREEDOM, красивейшей площадке с дворцовыми интерьерами и просторными залами

Зажигательная фанк-пати в самый разгар нового года!

Успей купить билет, чтобы встретить новый год в праздничной и позитивной амтосфере

Билеты: http://k7.su/tickets?funk-you

До встречи!

We Gonna Funk You Baby!