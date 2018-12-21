ента новостей

10:14
Осуждены за убийство бездомных
10:10
В Петербурге прошла презентация «танцующего» ледокола
10:07
Ледовое шоу Евгения Плющенко «ЩЕЛКУНЧИК-2»
10:03
Новогоднее шоу для детей «Ну, погоди! Поймай звезду»
09:57
В Адмиралтейском районе задержан педофил
08:07
Рекорд по автомобилям
23:45
Один Виделль обыграл весь СКА
12:10
Новогоднее музыкальное шоу «Рождество в стиле джаз»
12:06
Концерт "Мировые хиты на электроскрипке"
11:00
На севере Петербурга 14-летняя девочка попала под автомашину
10:50
7я независимая ярмарка современного искусства
10:10
В Петербурге с поличным задержали карманника промышлявшего на рынке
10:02
Беглов пойдет как самовыдвиженец?
09:29
Отдых депутатов
19:02
Веселы сокрушил ЦСКА в Евролиге
12:56
Депутаты Петербурга окончательно приняли закон о контроле работы такси
12:39
Парламент Петербурга поддержал введение штрафов для руферов
10:34
В Невском районе педофил развращал школьницу по сети Интернет
10:24
В Ленобласти пьяного водителя задержали с применением табельного оружия
09:43
Отопление по резервной схеме
09:22
Привлекательность для инвесторов
12:23
ЗакС Петербурга в среду рассмотрит запрет на продажу безалкогольных энергетиков
10:55
В Пулково провели ветеринарный контроль 4 пауков
10:42
В Выборгском районе пенсионерка стала жертвой мошенниц
08:15
Банкротство «Тосно»
07:40
Ответил за митинги
23:31
Пора взглянуть на таблицу КХЛ…
17:44
Фонд Потанина участвует в пополнении коллекции Государственного Эрмитажа
17:41
Новогодний праздник в Историческом парке на Бассейной!
13:41
В Красносельском районе в ДТП пострадали четверо пешеходов
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Ледовое шоу Евгения Плющенко «ЩЕЛКУНЧИК-2»

Ледовое шоу Евгения Плющенко «ЩЕЛКУНЧИК-2»

0
0
Опубликовал: Olga Romashenkova
0
Фото:
vk.com
Евгений Плющенко, Яна Рудковская и Корпорация PMI представляют продолжение уникального ледового шоу – сказку для всей семьи с элементами волшебства

Евгений Плющенко, Яна Рудковская и Корпорация PMI представляют продолжение уникального ледового шоу – сказку для всей семьи с элементами волшебства – «Щелкунчик-2». Премьера второй части наконец-то в Петербурге!

Шоу «Щелкунчик-2» - создано по мотивам сказки «Щелкунчик и Мышиный король» немецкого писателя-романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана на музыку Петра Ильича Чайковского.

Этой зимой в Петербурге шоу-сказка на льду «Щелкунчик-2» удивит не только высококлассным фигурным катанием, высокотехнологичными 3d эффектами и запоминающимися декорациями, но и представит настоящий музыкальный театр. Звезды мирового фигурного катания - Евгений Плющенко и Аделина Сотникова будут выступать под аккомпанемент симфонического оркестра. «Щелкунчик-2» станет дебютом для самой юной победительницы спортивных чемпионатов – Юлии Липницкой. Фигуристка, ранее никогда не участвовавшая в ледовых спектаклях, в Петербурге впервые выйдет на лед в качестве одной из главных героинь сказки. Специальные номера готовит очаровательный Александр Плющенко. Сын знаменитого фигуриста - уже опытный артист, не раз выходил на лед и всегда срывает самые теплые аплодисменты.

Зрителей ждут настоящие музыкальные эксперименты и интерактивные номера на льду, каких раньше не видела искушенная петербургская публика. Музыканты станут полноценными участниками шоу, скользя по льду на самоходных фурках под вальс цветов, будут помогать нашим героям сражаться с крысиным войском, спасать Рождественскую Звезду и удивляясь чудесам доброго волшебника Дроссельмейера.

Но это ещё не все сюрпризы, которые приготовили своим зрителям Яна Рудковская, Евгений Плющенко и корпорация PMI. Новые герои, олимпийские чемпионы по фигурному катанию, цветы на льду посреди зимы - все секреты ледового шоу невозможно перечислить. Но с уверенностью можно сказать - «Щелкунчик-2» подарит всем настоящую новогоднюю сказку и наполнит праздничные выходные магией и волшебством!

Информация и билеты.

Ледовое шоу Евгения Плющенко «ЩЕЛКУНЧИК-2»

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

5-03-2018, 13:37
Балет «Щелкунчик»
22-12-2015, 18:47
Мировая премьера балета «Маша и Щелкунчик»
10-02-2014, 08:38
Плющенко подтвердил свой класс
4-01-2013, 10:33
Балет «Щелкунчик» в классической постановке Василия Вайнонена на сцене Маринки представят юные артисты из Вагановского училища
28-03-2015, 15:27
Плющенко поздравил Тутамышеву с победой на чемпионате мира в Шанхае
17-02-2014, 09:25
Оставьте Плющенко в покое!

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
103
Вчера, 11:00
На севере Петербурга 14-летняя девочка попала под автомашину
0
162
17-12-2018, 13:41
В Красносельском районе в ДТП пострадали четверо пешеходов
0
221
11-12-2018, 11:02
В Невском районе легковушка сбила четырех пешеходов
0
337
20-11-2018, 08:36
На Таллиннском шоссе произошло ДТП с пострадавшими
Наверх