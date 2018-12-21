Ледовое шоу Евгения Плющенко «ЩЕЛКУНЧИК-2»

Евгений Плющенко, Яна Рудковская и Корпорация PMI представляют продолжение уникального ледового шоу – сказку для всей семьи с элементами волшебства – «Щелкунчик-2». Премьера второй части наконец-то в Петербурге!

Шоу «Щелкунчик-2» - создано по мотивам сказки «Щелкунчик и Мышиный король» немецкого писателя-романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана на музыку Петра Ильича Чайковского.

Этой зимой в Петербурге шоу-сказка на льду «Щелкунчик-2» удивит не только высококлассным фигурным катанием, высокотехнологичными 3d эффектами и запоминающимися декорациями, но и представит настоящий музыкальный театр. Звезды мирового фигурного катания - Евгений Плющенко и Аделина Сотникова будут выступать под аккомпанемент симфонического оркестра. «Щелкунчик-2» станет дебютом для самой юной победительницы спортивных чемпионатов – Юлии Липницкой. Фигуристка, ранее никогда не участвовавшая в ледовых спектаклях, в Петербурге впервые выйдет на лед в качестве одной из главных героинь сказки. Специальные номера готовит очаровательный Александр Плющенко. Сын знаменитого фигуриста - уже опытный артист, не раз выходил на лед и всегда срывает самые теплые аплодисменты.

Зрителей ждут настоящие музыкальные эксперименты и интерактивные номера на льду, каких раньше не видела искушенная петербургская публика. Музыканты станут полноценными участниками шоу, скользя по льду на самоходных фурках под вальс цветов, будут помогать нашим героям сражаться с крысиным войском, спасать Рождественскую Звезду и удивляясь чудесам доброго волшебника Дроссельмейера.

Но это ещё не все сюрпризы, которые приготовили своим зрителям Яна Рудковская, Евгений Плющенко и корпорация PMI. Новые герои, олимпийские чемпионы по фигурному катанию, цветы на льду посреди зимы - все секреты ледового шоу невозможно перечислить. Но с уверенностью можно сказать - «Щелкунчик-2» подарит всем настоящую новогоднюю сказку и наполнит праздничные выходные магией и волшебством!

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