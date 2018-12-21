Новогоднее шоу для детей «Ну, погоди! Поймай звезду»

Самое посещаемое новогоднее шоу России «Ну, погоди! Поймай звезду» пройдет в Санкт-Петербурге с 30 декабря по 6 января в многофункциональном комплексе «М-1 Арена».

Корпорация PMI дает новую жизнь мультсериалу «Ну, погоди!» в Санкт-Петербурге. В 2017 году шоу «Ну, погоди! Поймай звезду» собрало рекордное количество зрителей – 240 000 человек и стало самым посещаемым детским новогодним праздником в Москве. В 2018 году корпорация PMI покажет шоу в Петербурге. Впервые под развлекательное мероприятие будет использован многофункциональный комплекс «М-1 Арена». Особенностью площадки является великолепная акустика зрительного зала и хороший обзор - ни одно событие на сцене не ускользнет от маленьких зрителей и их родителей.

Главными действующими лицами новогоднего квест-мегашоу «Ну, погоди! Поймай звезду» станут персонажи популярного мультфильма и гости мероприятия. Зрителей ждет увлекательное шоу с загадками и головоломками, а также масштабное театрализованное представление. Все гости будут активно вовлечены в происходящее, и каждый сможет почувствовать себя героем любимого мультсериала и повлиять на развитие сюжета!

По сюжету Снегурочка и ее друзья отправляются на Фабрику мультфильмов, чтобы раздобыть лучший подарок для Деда Мороза – новую серию «Ну, погоди!». Любопытство приводит к неожиданному повороту: персонажи мультфильма сходят с экрана и переносятся в реальный мир. Чтобы вернуть их обратно, зрителям предстоит пройти увлекательный квест.





