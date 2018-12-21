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Новогоднее шоу для детей «Ну, погоди! Поймай звезду»

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Опубликовал: Olga Romashenkova
0
Фото:
vk.com
Самое посещаемое новогоднее шоу России «Ну, погоди! Поймай звезду» пройдет в Санкт-Петербурге с 30 декабря по 6 января 

Самое посещаемое новогоднее шоу России «Ну, погоди! Поймай звезду» пройдет в Санкт-Петербурге с 30 декабря по 6 января в многофункциональном комплексе «М-1 Арена».

Корпорация PMI дает новую жизнь мультсериалу «Ну, погоди!» в Санкт-Петербурге. В 2017 году шоу «Ну, погоди! Поймай звезду» собрало рекордное количество зрителей – 240 000 человек и стало самым посещаемым детским новогодним праздником в Москве. В 2018 году корпорация PMI покажет шоу в Петербурге. Впервые под развлекательное мероприятие будет использован многофункциональный комплекс «М-1 Арена». Особенностью площадки является великолепная акустика зрительного зала и хороший обзор - ни одно событие на сцене не ускользнет от маленьких зрителей и их родителей.

Главными действующими лицами новогоднего квест-мегашоу «Ну, погоди! Поймай звезду» станут персонажи популярного мультфильма и гости мероприятия. Зрителей ждет увлекательное шоу с загадками и головоломками, а также масштабное театрализованное представление. Все гости будут активно вовлечены в происходящее, и каждый сможет почувствовать себя героем любимого мультсериала и повлиять на развитие сюжета!

По сюжету Снегурочка и ее друзья отправляются на Фабрику мультфильмов, чтобы раздобыть лучший подарок для Деда Мороза – новую серию «Ну, погоди!». Любопытство приводит к неожиданному повороту: персонажи мультфильма сходят с экрана и переносятся в реальный мир. Чтобы вернуть их обратно, зрителям предстоит пройти увлекательный квест.
Новогоднее шоу для детей «Ну, погоди! Поймай звезду»
Новогоднее шоу для детей «Ну, погоди! Поймай звезду»
Новогоднее шоу для детей «Ну, погоди! Поймай звезду»

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